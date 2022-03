Yannick Jadot : «Ce quinquennat aura été un quinquennat livré aux lobbys»

Invité de La Matinale de CNEWS ce mercredi 30 mars, le candidat à l’élection présidentielle Yannick Jadot a dénoncé un «quinquennat livré aux lobbys».

Il a notamment estimé que «Total et les grandes compagnies pétrolières» devraient se retirer de Russie pour ne pas contribuer à l’effort de guerre». Et de souligner : «Quand j’entends le président de la République reprendre les arguments de M. Pouyanné, PDG de Total, dont les bénéfices du groupe ont été de 14 milliards l’année dernière, sur le dos des automobilistes, sur le dos du climat, et maintenant sur le dos des Ukrainiennes et des Ukrainiens, je suis très inquiet», a-t-il souligné.

L'affaire McKinsey, un «scandale d'Etat»

Selon lui, «ce quinquennat aura été un quinquennat livré aux lobbys».

Pour appuyer son propos, Yannick Jadot a évoqué «le scandale» de l'ex-conseillère d'Emmanuel Macron, Audrey Bourolleau, «issue du lobby du vin» et qui «en tant que conseillère du président de la République a remis en cause les campagnes de santé contre l'addiction à l'alcool». Il a également cité l'affaire McKinsey, qui agite depuis plusieurs jours la campagne électorale et qu'il qualifie de «scandale d'Etat».

«Et puis c'est l'affaire de la chasse», a poursuivi le candidat écologiste. Willy Schraen, président de la Fédération nationale des chasseurs, a annoncé dans une interview au Parisien qu'il votera en faveur d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle.

«C’est quand même incroyable, vous avez une interview du patron de la Fédération de chasse ce matin dans le journal, qui dit : ‘voilà ce que le président de la République va annoncer en faveur de la chasse’ […] C’est-à-dire qu’on est même plus dans un faux-semblant où le président fait lui-même ses annonces», a réagi Yannick Jadot.

«Depuis cinq ans, il n’a cessé d’autoriser des chasses qui ont été immédiatement interdites par les tribunaux parce que ce sont des espèces protégées. Il a toujours soutenu les chasses cruelles», a-t-il encore dénoncé.