Meeting d'Emmanuel Macron à La Défense samedi : un jeu concours pour remplir la salle

Alors qu’Emmanuel Macron est officiellement en campagne depuis le 29 mars dernier, ses équipes mettent les bouchées doubles pour convaincre les Français de se rendre à l’unique meeting du président sortant ce samedi 2 avril à La Défense, près de Paris. Un concours de parrainage a même organisé par LREM pour attirer «le plus grand nombre de participants».

Après l’idée d’un QG de campagne sur Minecraft, l’équipe d’Emmanuel Macron continue à faire de la publicité au meeting du 2 avril du président candidat avec l’objectif de remplir la salle de La Défense Arena, d’une capacité de 40.000 places. Pour y parvenir, l’équipe de campagne sollicite l’aide de ses adhérents.

En effet, de nombreux militants ont reçu un mail vendredi 25 mars leur informant qu’un défi national avait été mis en place pour réunir le plus de participants possibles à ce meeting.

«Les vainqueurs du défi national se verront remettre des prix à la hauteur du moment que nous allons vivre ce 2 avril», peut-on lire dans le mail adressé aux personnes inscrites à l’évènement.

Des récompenses attendues

L’équipe de campagne d’Emmanuel Macron précise, d’ailleurs, que les militants qui réussiront à attirer le plus de personnes à Nanterre seront récompensés.

Les vainqueurs pourront remporter un moment privilégié et unique après le meeting s’ils sont dans les 5 premiers, assister au tournage de la série «Le candidat» s’ils sont dans les 10 suivant, échanger avec un ministre s’ils sont dans les 20 suivants ou encore bénéficier d'une remise de 30 euros à la boutique de campagne s’ils sont dans les 35 suivants.

Si les gagnants figurent dans les 100 suivants, ils auront droit à un portrait dédicacé par le président de la République. Les 200 suivants pourront visiter le QG avec un apéritif convivial en présence de personnalités.

Cette idée de concours de parrainage a sucité une certaine raillerie dans la classe politique. «En macronie, les ministres deviennent des lots de tombola électorale, pitoyable», a écrit le député LR Éric Ciotti sur Twitter. Le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, n’en croit pas ses yeux. «On en est là ?», s’est-il interrogé.

«Avec vous» devient «Nous tous»

À l’approche du meeting, l’équipe de campagne d’Emmanuel Macron a changé le slogan des tracts distribués aux Français. Sur les nouveaux, «avec vous» s’est transformé en «nous tous».

Ce changement du slogan vise à réunir «tous ceux qui se sentent exclus par les discours clivants ou centrés sur des intérêts particuliers» et «ceux qui rejettent l’extrémisme, le ­rétrécissement, la division, le déclin, et attendent d’un chef de l’État vision, ­courage et souci constant de l’unité du pays», affirme l’entourage du président au JDD.