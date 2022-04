«Anne Hidalgo peut encore gagner l’élection», affirme Patrick Mennucci

Invité de Jean-Pierre Elkabbach dans la matinale ce samedi 2 avril, Patrick Mennucci, porte-parole de la campagne présidentielle d'Anne Hidalgo, croit encore en la victoire de sa candidate, dans cette campagne présidentielle.

Alors qu'il répondait aux questions du journaliste, l'ancien député PS des Bouches-du-Rhône s'est montré optimiste : «Anne Hidalgo peut encore gagner l’élection car il y a 47% des Français qui n’ont pas pris leur décision et 10% des gens qui décident dans l’isoloir», a-t-il expliqué.

Il met en avant également le fait que 30% des sondés ont changé d'intention de vote le mois dernier, et que tout est encore possible. Pour Patrick Mennuci, la période actuelle est décisive et il faut donc redoubler d'efforts pour convaincre les citoyens français.

C'est à cette occasion qu'il rappelle le meeting d'Anne Hidalgo qui aura lieu demain, le 3 avril, au cirque d'Hiver à Paris. La date est importante car il s'agira de son dernier meeting avant le premier tour des élections présidentielles. D'autres personnalités publiques prendront d'ailleurs aussi la parole lors de cet évenement. Parmi eux, Martine Aubry ou encore Bernard Cazeneuve.

Patrick Mennuci met en avant le gros travail qu'ils mettent en place pour communiquer le plus possible avec leur co-citoyens et ainsi les convaincre de rejoindre leur candidate.