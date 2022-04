Isère : un homme abattu après avoir menacé les gendarmes avec un cutter

Un homme de 49 ans a été abattu par les gendarmes après avoir menacé ces derniers avec un cutter dans la nuit de vendredi à samedi en Isère a indiqué le parquet de Grenoble.

D’après les premiers éléments de l’enquête, un différend familial serait à l’origine du drame. Un couple de personnes âgées, domicilié à Pierre-Châtel (Isère), a appelé les gendarmes alors que leur fils venait de les menacer avec un cutter.

Après avoir consommé de l’alcool, il aurait tenté de les tuer avant d’être désarmé par son frère qui habite également sur les lieux.

Isère : un homme de 49 ans abattu par les gendarmes, après avoir menacé ses parents au cutter https://t.co/bX7j7I9s7V — Eric VAILLANT procureur de Grenoble (@egajvpr) April 2, 2022

Une fois sur place, les gendarmes ont découvert la famille barricadée dans sa maison. L’agresseur a alors surgi avec son arme et a menacé les forces de l’ordre avant d’être abattu.

«Malgré plusieurs sommations pour lâcher son arme, l'individu continuait d'avancer vers les militaires qui, dos à un grillage et ne pouvant plus reculer, faisaient usage de leur pistolet pour se protéger et stopper son action. Ils tiraient chacun au moins une cartouche et touchaient l'individu au thorax», a déclaré le procureur Éric Vaillant.

L'homme est décédé des suites de ses blessures. Il était défavorablement connu des services de la gendarmerie et de la justice, notamment pour violences aggravées, outrage et dégradations.

Une enquête a été ouverte.