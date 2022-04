Pains contaminés : rappel massif dans toute la France en raison d'une substance toxique

Plusieurs pains vendus en supermarché font l’objet d’une campagne de rappel national depuis le jeudi 31 mars en raison d'une substance jugée toxique.

De nombreux lots de pains vendus chez Intermarché, Super U et Netto contiendraient trop d’alcaloïdes. Cette molécule issue des plantes est utilisée en médecine comme anti-douleur et est naturellement présente dans certaines graines. L'utilisation de cette molécule n’est pas interdite, mais il existe un seuil déterminé par le règlement de l’Union européenne à ne pas dépasser.

Une campagne de rappel national a été lancée le jeudi 31 mars afin que les consommateurs retournent les produits qui présentent une trop grande quantité de cette molécule.

Quatre types de pain sont concernés par cette campagne de rappel. Le pain de campagne 350 grammes vendu chez Netto et Intermarché entre le 21 février et le 30 mars 2022. Vendue dans les mêmes enseignes, la baguette de campagne de 250 grammes achetée entre le 2 et le 30 mars est également rappelée.

#RappelProduit



Baguette campagne 250g - sans marque





Risques : Autres contaminants chimiques





Motif : présence d’alcaloïdes de l’ergot en quantité supérieure aux valeurs maximales fixées par le règlement (UE) 2021/1399 applicabl ...https://t.co/3YzEvifhSg pic.twitter.com/Sk2Q8VE9Sm — RappelConso (@RappelConso) March 31, 2022

Le pain de campagne aux noix de 300 grammes vendu chez Intermarché et Netto entre le 16 février et le 30 mars est également concerné par cette campagne de rappel. Enfin, le pain bâtard de seigle de 300 grammes acheté au Super U entre le 15 février et le 26 mars 2022 doit également être retourné.

#RappelProduit



Pain campagne noix 300g - sans marque





Risques : Autres contaminants chimiques





Motif : présence d’alcaloïdes de l’ergot en quantité supérieure aux valeurs maximales fixées par le règlement (UE) 2021/1399 applicabl ...https://t.co/UwICtuK8Xt pic.twitter.com/sjCeDQJbPV — RappelConso (@RappelConso) March 31, 2022

Il est vivement conseillé de ne plus consommer ces produits, et de les rapporter au point de vente. Un remboursement est prévu pour tous les consommateurs jusqu'au 13 avril prochain.