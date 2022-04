Yvan Colonna : une nouvelle manifestation sous tension aujourd'hui à Ajaccio

Près de deux semaines après la mort d’Yvan Colonna, le collectif du 9-Mars a acté, mercredi 30 mars à Corte, l’organisation d’une nouvelle manifestation qui se déroulera, aujourd'hui, dimanche 3 avril, à 15 h à Ajaccio.

Dans un communiqué lu à la sortie de la réunion, le collectif nationaliste avait appelé «l’ensemble du peuple corse à se joindre à la manifestation» suite à «l’appel de la famille Colonna».

Il avait pour cela évoqué les trois revendications du mouvement : la justice et la vérité sur la mort d’Yvan Colonna, la liberté pour tous les patriotes, et la reconnaissance du peuple corse.

Ce communiqué a été partagé par le Parti de la nation corse (PNC), par les partis indépendantistes Core in Fronte et Corsica Libera, ainsi que par les deux syndicats étudiants nationalistes : Cunsulta di a Ghjuventù et Ghjuventù indipendentista.

Manifestazione dumenica à 3 ore in @VilledAjaccio





❌️Ghjustizia è verità per Yvan



❌️Liberta per tutti i patriotti



❌️Ricunniscenza di u populu corsu#YvanColonna #statufranceseassassinu pic.twitter.com/l3Nw55doFc — CORSICA LIBERA (@CORSICA_LIBERA) April 1, 2022

«Face à cette France meurtrière et en mémoire du patriote qu’était Yvan, nous serons tous ensemble dimanche pour la manifestation à Ajaccio» a écrit sur Twitter en langue corse Stéphane Colonna, le frère d’Yvan.

Di pettu à sta francia assassina è in memoria di u patriottu ch’ellu era Yvan, truvemu ci tutti insemi dumenica pà a manifestazione in Aiacciu à 2 ore di u dopu meziornu. Vi ringraziu à tutti… Stéphane Colonna — Colonna stephane (@ColonnaStephane) March 29, 2022

Des revendications politiques

À travers cette troisième manifestation depuis la mort de l'indépendantiste corse, assassiné dans la prison d’Arles par Franck Elong Abe, un détenu arrêté en Afghanistan et condamné pour «association de malfaiteurs terroriste», les militants corses entendent faire la lumière sur le contexte et le mobile de ce meurtre, mais aussi faire valoir des revendications plus politiques.

En effet, si l’agression d’Yvan Colonna a été le déclencheur des manifestations et des violences, les tensions qui éclatent en Corse ont pour toile de fond la question de l’autonomie, voire de l’indépendance de l’île, alors que listes nationalistes se sont imposées lors des derniers scrutins locaux. Plusieurs députés ont d’ailleurs affirmé qu’un processus politique sur l’autonomie devait être mené, via l’article 74 de la Constitution (concernant l’autonomie des collectivités d’outre-mer).