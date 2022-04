CAF : voici le calendrier à jour des versements des aides sociales pour 2022

La Caisse d’Allocations Familiales propose de nombreuses aides différentes, comme les aides au logement, le RSA, les aides au handicap ou encore l’allocation de soutien familial.

Les aides sont toutes versées le 5 du mois suivant aux bénéficiaires. Par exemple, les allocations du mois de mars tomberont le 5 avril.

Toutefois, quand le 5 est un jour non ouvré (week-end ou jour férié), la CAF décale la date de versement au jour ouvré le plus proche. Généralement, les aides sont versées la veille ou l’avant-veille.

Voici toutes les dates de versements de l’année 2022, afin d’anticiper la réception des aides auxquelles vous pouvez avoir droit. Attention toutefois, en fonction de votre banque, il faut compter entre 1 à 5 jours ouvrés pour que le montant arrive réellement sur votre compte.

Allocations de mars 2022 : versement le mardi 5 avril 2022.



Allocations d’avril 2022 : versement le jeudi 5 mai 2022.



Allocations de mai 2022 : versement le vendredi 3 juin 2022.



Allocations de juin 2022 : versement le mardi 5 juillet 2022.



Allocations de juillet 2022 : versement le vendredi 5 août 2022.



Allocations d’août 2022 : versement le lundi 5 septembre 2022.



Allocations de septembre 2022 : versement le mercredi 5 octobre 2022.



Allocations d’octobre 2022 : versement le vendredi 4 novembre 2022.



Allocations de novembre 2022 : versement le lundi 5 décembre 2022.



Allocations de décembre 2022 : versement le jeudi 5 janvier 2023.

Si la majorité des aides de la CAF sont versées tous les mois, la prime d’activité est, elle, versée tous les trois mois.

Comment savoir si le versement a eu lieu ?

Pour les personnes ayant un compte personnel, et qui reçoivent donc des aides de l’allocation familiale, il est recommandé de vous rendre sur l’application ou le site de la CAF en début de mois. Dans votre espace personnel, il sera indiqué si le versement a bien eu lieu.

Si jamais vous rencontrez un problème dans le versement de vos droits, vous pouvez contacter la CAF au 3230 (numéro unique pour toutes les régions) ou bien directement depuis votre espace personnel, dans la rubrique «contacter ma CAF».

Les droits recalculés à partir de janvier 2022

Chaque année, la Caisse d’Allocations Familiales recalcule les droits de ses bénéficiaires. Depuis deux ans maintenant, la CAF prend en compte vos revenus de l’année précédente et non de deux années en arrière. Ainsi, à partir du 1er janvier 2022, vous devrez actualiser votre situation en déclarant les revenus que vous avez perçus en 2021. Votre situation familiale et professionnelle est également prise en compte pour calculer le montant des aides à verser. Tout est à remplir depuis le site de la CAF ou dans les agences départementales.

Si vous ne savez pas si vous avez le droit à des aides, vous pouvez faire une simulation directement depuis le site de la CAF. Après avoir rempli un questionnaire en ligne, vous saurez quelles sont les aides auxquelles vous pouvez prétendre. Il vous suffira ensuite d’en faire la demande officielle, également sur le site de la CAF ou auprès des agences départementales.