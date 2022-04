Gel : la nuit de dimanche à lundi a été la plus froide depuis 1947 pour un mois d'avril

La nuit de dimanche à lundi a enregistré les températures les plus froides pour un mois d'avril depuis 1947, a annoncé ce lundi matin Météo France.

Les températures les plus basses ont été enregistrées en Champagne, où elles sont descendues jusque -9 degrés Celsius, alors que le gel a touché la quasi totalité du pays, à l'exception de Paris intramuros et des littoraux de la Méditerranée et de la Manche.

Il n'avait jamais fait aussi froid, une nuit d'avril, à l'échelle , depuis 1947 (création indicateur thermique national).





Avec un indicateur thermique national de T°C MINI de -1.5 °C, cette nuit est la + froide.



12 avril 1986 (-1.4 °C).





«C'est très grave, ça a tapé fort cette nuit, la nuit a été fidèle à ce que Météo France avait annoncé», a confirmé Christiane Lambert, présidente de la FNSEA.

Les arboriculteurs inquiets

«C'est vraiment les arboriculteurs, au vu de l'état d'avancement des vergers, qui vont être très fortement impactés. Je pense à la prune, à la mirabelle, à tous les fruits à noyaux et à la pomme», a renchéri Jérôme Despey, secrétaire général de la FNSEA.

Selon le syndicat agricole, les régions les plus touchés par le gel sont la Dordogne, la Bourgogne, l'Alsace, le Centre-Val de Loire, le Lot-et-Garonne ou encore le Maine-et-Loire.

«Il faudra un accompagnement» de l'Etat, estime Christiane Lambert, qui indique qu'il faut attendre le dégel pour pouvoir faire un bilan définitif des dégâts.

Jean Castex a promis dimanche d'aider les agriculteurs touchés par le gel, en demandant au ministre de l'Agriculture de mobiliser «dès le début de semaine» le dispositif des «calamités agricoles».

Le Premier ministre a également évoqué l'ouverture, si nécessaire, d'un «fonds d'urgence» pour les départements les plus concernés.