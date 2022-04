Paris : un bus de la RATP prend feu boulevard Saint-Germain

C'est une scène quelque peu apocalyptique qui s'est déroulée ce lundi 4 avril dans l'après-midi, au niveau du 51 boulevard Saint-Germain. Un bus RATP de la ligne 86 a en effet pris feu, provoquant une fumée importante.

Stationné dans la voie réservée aux bus, au niveau de l'arrêt Maubert-Mutualité, boulevard Saint-Germain, dans le 5e arrondissement de Paris, ce véhicule électrique a pris feu, sans que l'on connaisse à ce stade les causes de l'incendie.

A 16h30, la préfecture de police de Paris indiquait que l'«incendie d'un bus» était «en cours», place Maubert, «avec gros dégagement de fumée» et conseillait «de contourner la zone», alors que les services de secours étaient en cours d'intervention.

Contactée, la RATP a expliqué que le conducteur de bus avait «pu évacuer immédiatement les voyageurs», qui n'ont «pas été blessés». Le machiniste a ensuite «été pris en charge par son encadrement», tandis que les pompiers intervenaient sur les lieux.

Oh no, it looks like a bus is on fire. I hope nobody was hurt. We heard two small bangs and one quite large one so we are leaving the area. pic.twitter.com/dbL3AtbCi4

— Flying Fluskey (@FlyingFluskey) April 4, 2022