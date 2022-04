Présidentielle 2022 : l’écart se resserre entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

A moins d’une semaine du premier tour de l’élection présidentielle, l’étau se resserre entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Selon le baromètre OpinionWay pour CNEWS pour ce lundi 4 avril, la représentante du Rassemblement national continuerait de progresser face à un président-candidat à l’arrêt.

En effet, Emmanuel Macron (LREM) reste en tête avec 27% d’intentions de vote au premier tour. Un score identique au dernier baromètre OpinionWay.

A l’inverse, Marine Le Pen (RN) est de nouveau en hausse selon l’enquête et prend un point, pour atteindre 22% des voix le 10 avril prochain. C’est la première fois depuis le début de la campagne que l’écart entre les deux «favoris du premier tour» est aussi serré.

En troisième position, Jean-Luc Mélenchon (LFI), en hausse depuis plusieurs semaines, enregistre une baisse cette fois-ci d’un point et obtiendrait 14% des votes.

Eric Zemmour sous la barre des 10%

Encore au coude-à-coude avec Eric Zemmour lors de la diffusion du dernier baromètre, Valérie Pécresse prend seule la quatrième place.

La candidate des Républicains, qui reste à 10% d’intentions de vote, profite de la perte d’un point du président du parti «Reconquête» qui n’est plus qu’à 9%.

Arrivent ensuite Yannick Jadot, à 6% (+1 point), Fabien Roussel, à 4% (=), Jean Lassalle, à 3% (+1 point), Nicolas Dupont-Aignan, qui perd un point et n’obtient plus que 2%, au même titre qu’Anne Hidalgo, qui conserve son score. Philippe Poutou et Nathalie Arthaud restent derniers avec 1% pour le candidat du NPA et moins de 1% pour celle de Lutte Ouvrière.

A noter que 11% des électeurs interrogés n’ont pas exprimé leur vote.

Si le second tour venait à se dérouler dimanche prochain, Emmanuel Macron serait toujours réélu face à Marine Le Pen, avec 53% des voix, contre 47% pour la candidate du Rassemblement national. Un score, comme au premier tour, qui se rétracte d’un point par rapport à la dernière enquête.

* Baromètre réalisé les 2 et 3 avril sur un échantillon de 1.091 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon de 1.146 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne.