Vague de froid : ces 6 éco-gestes permettent de réduire sa consommation d'électricité

Depuis quelques jours, la France fait face à une vague de froid qui fait exploser la consommation d’électricité des Français. Si des coupures ne sont pour l’instant pas envisagées, la situation pourrait évoluer en fonction des prévisions météorologiques. Le gestionnaire du réseau d’électricité (RTE) recommande donc de limiter autant que possible la consommation dans les foyers ce lundi. Voici 6 éco-gestes pour faire face à cette situation inédite.

utiliser l'Électroménager en heures creuses

Si vous avez une machine à laver ou un sèche-linge à faire tourner, ou encore le lave-vaisselle plein, attendez ce soir ou demain pour les lancer.

Débrancher les appareils en veille

Votre chargeur, votre box internet ou encore votre cafetière... Nombreux sont les équipements qu’on ne pense pas à débrancher lorsqu’on ne les utilise pas. Or, le simple fait de les laisser en veille induit une consommation d’électricité. Pensez donc à les débrancher au moins pour cette journée.

Éteindre les lumières

On ne le répète jamais assez, mais c’est encore plus valable aujourd’hui : après chaque passage dans une pièce ou bien lorsque c’est possible, éteignez les lumières de votre logement. La planète vous remerciera, votre porte-monnaie aussi, et vous éviterez peut-être une panne globalisée du réseau électrique français.

Couper ou réduire le chauffage

Si vous chauffez votre logement à l’aide de radiateurs électriques, réduisez au maximum leur utilisation aujourd’hui. Eteignez-les si vous allez travailler, rien ne sert de chauffer votre logement si vous n’y êtes pas.

Privilégier les douches courtes

Ce matin, comme ce soir, pas de bain. Privilégiez les douches courtes (pas plus de 5 minutes), vous préserverez ainsi votre consommation d’électricité si vous disposez d’une chaudière électrique.

penser aux astuces de grand-mère

N’hésitez pas à adopter de bonnes vieilles techniques pour réduire votre consommation électrique : rideau épais devant la porte d’entrée, bas de porte isolants, bougies au congélateur pour qu’elles durent plus longtemps, ou encore purge des radiateurs, toutes les astuces sont bonnes pour faire des économies d’énergie en ce jour de tension.