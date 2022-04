Paris : pour gagner des m2, mieux vaut louer plutôt qu'acheter

Avec 1.000 euros de budget à consacrer à son logement par mois, vaut-il mieux acheter ou louer ? A Paris, la location permettrait de bénéficier de plus d’espace. C’est en tout cas la conclusion du site seloger.com, qui a comparé les biens à louer et à vendre dans des communes françaises de plus de 30.000 habitants.

Dans la majorité – 55 % précisément – des villes évaluées par seloger.com, il vaut mieux acheter pour jouir d’un plus grand nombre de mètres carrés. Et dans 26 % de ces villes, le gain de place représente une pièce entière de gagnée.

Mais dans les plus grandes métropoles, les prix de vente très élevés – dus à la forte demande, couplée à la rareté des biens disponibles à l’achat – la location peut être une option intéressante.

A Paris par exemple, les locataires peuvent, moyennant le même montant (1.000 euros par mois, dans le contexte de cette étude), disposer de 13 mètres carrés de plus en moyenne. Une surface loin d'être négligeable.

De 112 m2 à plus de 220 m2 à Montluçon

Reste qu'à Montluçon (Allier) ou encore à Nevers (Nièvre), vous pouvez gagner plus de 100 mètres carrés en achetant votre bien plutôt qu’en le louant, relève seloger. A Mulhouse, le gain dépasse les 90 m2.

Pour d’autres communes, le bonus peut être plus modeste, mais à considérer tout de même : 12 m2 gagnés à Pau, 16 m2 à Quimper, 9 m2 à Avignon… A Évreux, Limoges ou encore Metz, le gain de place est compris entre 19 et 40 m2.

A Caen, en revanche, pas de place gagnée (ni perdue) à la location ou à l’achat. En moyenne, la surface disponible pour 1.000 euros dépensés par mois sera la même.

Quand le bail est plus rentable que l’acte de vente

Pour 44 % des communes scrutées par seloger, en revanche, il est plus intéressant de louer plutôt que d’acheter. Le gain en superficie, précise le site, oscille entre 1 et 35 m2 supplémentaires.

Plus de 18 m2 peuvent être gagnés en louant à Toulouse pour une location, 20 m2 à Rennes et Bordeaux ou encore 22 m2 à Nantes.

A Paris, en tout cas, mieux vaut décidément rester locataire : la faute à une véritable «guerre de l’immobilier» sur la capitale, où les prix peuvent atteindre 15.000 euros le m2 à l’achat, tandis que la demande, elle, explose.