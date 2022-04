EuroMillions : le gagnant des 200 millions va reverser sa cagnotte pour «sauver la planète»

Un don plus que généreux. En décembre 2020, c’est un Français qui a remporté le jackpot de 200 millions d’euros de l'EuroMillions. Une somme colossale dont il va presque intégralement se séparer, souhaitant donner cet argent à une association de protection de l’environnement.

«J’ai transmis la majeure partie de mon gain et donnerai progressivement la quasi-totalité» à la fondation Anyama, a raconté l’heureux gagnant du gros-lot, qui souhaite rester anonyme, au Parisien. Cette fondation qu’il a créée l’année dernière est dédiée à la protection de l’environnement, et notamment à la conservation et la préservation des forêts.

Dès qu’il a découvert, non sans un moment d’incrédulité, qu’il avait gagné, celui que la Française des Jeux (FDJ) a baptisé «Guy» a immédiatement su qu’il souhaitait faire don de ses gains : «A la minute où j’ai su que j’étais l’heureux gagnant de l'EuroMillions, j’ai eu le souhait de partager ma chance.»

«De mon point de vue, la priorité aujourd’hui est de sauver la planète ou plutôt de faire en sorte que les humains, le vivant, puissent continuer à être les hôtes de notre belle Terre. Il faut agir, c’est une urgence absolue. Si rien n’est fait dans ce domaine, toutes les autres actions seront vaines. Nous n’existerons plus, car la planète deviendrait invivable», a-t-il expliqué au Parisien.

«J'espère que mon action sera utile»

Ayant vécu dans sa jeunesse en Côte d’Ivoire, «Guy» a été témoin de la destruction des forêts du Burkina Faso pour l’exportation de bois. Il a par ailleurs indiqué avoir vécu dans le village d’Anyama, à quelques kilomètres d’Abidjan, qui lui a inspiré le nom de sa fondation.

Souhaitant faire preuve d’une discrétion totale, son identité ne figurera nulle part au sein de la fondation. «Ce qui compte, ce sont les actions soutenues par Anyama et l’impact positif qu’elles génèrent pour tous», a-t-il expliqué. Une partie de ses gains sera également utilisée pour agir dans le domaine de la santé, à la demande de ses proches, qui l’ont toujours soutenu dans sa démarche.

Il précise cependant avoir tout de même utilisé l’argent gagné à l'EuroMillions pour effectuer quelques travaux dans sa maison, et pour «l’acquisition d’une résidence secondaire». «J’espère maintenant que mon action sera utile et s’inscrira dans le temps. Ma Fondation est à l’œuvre, je suis en vie et bien portant… Je suis comblé», a-t-il confié.