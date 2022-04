Présidentielle 2022 : Quelle serait la première mesure de Jean Lassalle à l'Elysée ?

A l’approche du premier tour de l’élection présidentielle, le 10 avril prochain, certains candidats ont d’ores déjà annoncé leur première mesure s’ils arrivaient à l’Elysée. C’est notamment le cas de Jean Lassalle, candidat de Résistons.

Jean Lassalle n’a pas une mais trois mesures qu’il souhaite mettre en place dès le début de son quinquennat. Ainsi s’il est élu président de la République le 24 avril prochain, il commencera par procéder à un état des lieux complets des grandes institutions du pays.

«Je vais faire le tour des différents chefs d’Etat-majors. Bien sûr les armées, Bercy et tout ce qui touche à la sécurité et aux renseignements. J’ai besoin de savoir exactement où on en est, d’en savoir le plus possible sur notre situation financière», explique Jean Lassalle.

En parallèle de cette mesure, le candidat qui fut proche de la cause des gilets jaunes souhaite répondre à l’une de leurs principales revendications : la mise en place du référendum d’initiative citoyenne, également connu sous l’acronyme RIC.

Jean Lassalle s’engage à mettre en place le RIC par voie de décret «avant même l’organisation des législatives» qui auront lieu au mois de juin 2022.

JEAN LASSALLE VEUT RESTAURER LA CONFIANCE DES ÉLECTEURS

Dernière mesure prioritaire que souhaite lancer Jean Lassalle dès le début de son quinquennat s’il parvient à remporter l’élection, l’audit de la vente du groupe Alstom aux Américains qui a eu lieu en 2016.

«Cela me paraît essentiel de faire la lumière sur l’acte de vente d’Alstom», explique le candidat qui souhaite savoir «pourquoi on a vendu, comment on a vendu et ce qui a présidé à cette décision. Et si par hasard il n’y a pas eu un très gros arrangement financier qui a eu lieu au détriment de notre pays et qui y a participé.»

Après avoir frôlé la mort en 2006, à la suite d’une grève de la faim pour sauver l’usine Toyal de la vallée d’Aspe, celui qui avait été surnommé le député samouraï par la presse japonaise montre une nouvelle fois sa volonté de s’engager pleinement envers ses électeurs.

«J'ai voulu poser un acte qui sort de l'ordinaire et qui m'engage», explique-t-il, cet acte n’engage pas cette fois-ci son intégrité physique mais ses biens propres. Dans l’optique de rétablir la confiance des électeurs, Jean Lassalle s’est engagé, devant notaire, à tenir ses promesses de campagne et plus particulièrement l’instauration avant septembre 2022, du RIC, du vote blanc et de la baisse de la TVA sur les hydrocarbures.

En cas d’élection, si Jean Lassalle ne respecte pas ses promesses de campagne il délaissera ses «biens propres au profit de l’Association pour le maintien d’une agriculture paysanne.»

«Je veux impérativement gagner cette élection présidentielle», conclut Jean Lassalle qui malgré des sondages défavorables croit en ses chances de réussite. «Rien n’est joué», estime-t-il.