Tempête Diego : fortes pluies et vents violents attendus sur toute la France

Des rafales de vents pouvant atteindre jusqu’à 100 km/h, de fortes pluies et même de la neige sont attendus ce vendredi en France avec le passage de la tempête Diego, a annoncé mercredi Météo France.

Dès aujourd'hui, les prémices se font ressentir avec un temps «très perturbé sur la France avec des pluies modérées et du vent, souvent compris entre 60 et 80 km/h».

Séquence agitée ces deux prochains jours avec #pluies copieuses sur les 2/3 nord et vents forts. On suivra tout particulièrement vendredi la dépression #Diego : #vents tempétueux, pluies soutenues, #neige en plaine et cumuls en montagne.



April 6, 2022