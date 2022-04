Nicolas Dupont-Aignan : «si les Français croient encore Emmanuel Macron, je ne peux plus rien faire pour eux»

Invité vendredi de la matinale de CNEWS, Nicolas Dupont-Aignan, candidat à la présidentielle du parti Debout La France, s'en est pris à l'actuel chef de l'Etat, qu'il accuse de ne pas avoir tenu ses promesses pendant son quinquennat. «Si les Français croient encore Emmanuel Macron, je ne peux plus rien faire pour eux», a-t-il dit.

À deux jours du premier tour de l'élection présidentielle, Nicolas Dupont-Aignan a évoqué certaines de ses mesures et en a aussi profité pour charger l'actuel Président de la République Emmanuel Macron.

Pour le candidat à la présidentielle, le prix de l'essence ne doit plus augmenter et il estime qu'il faut aussi réduire les charges salariales sur les fiches de paies des salariés. «Il faut plafonner le prix de l'essence à 1€70 et baisser les charges salariales qui pèsent sur les fiches de paies des salariés pour arriver à un treizième mois, c'est à dire 8% ».

Sselon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, Nicolas Dupont-Aignan serait crédité de 2% des intentions de vote au premier tour.