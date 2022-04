Parcoursup : dernier jour pour finaliser son dossier et confirmer ses vœux

Dernière ligne droite pour Parcoursup. Les candidats ont jusqu’à ce vendredi 8 avril au soir pour finaliser leur dossier, peaufiner leurs lettres de motivation et confirmer leurs vœux sur la plate-forme d’accès à l’enseignement supérieur.

Un délai de 24 heures supplémentaires a été accordé aux candidats par rapport à la date limite à l'origine fixée au jeudi 7 avril à 23h59. En raison de problèmes informatiques, la plate-forme Parcoursup était momentanément inaccessible jeudi, mais le site est désormais de nouveau ouvert.

Le site #Parcoursup est de nouveau accessible.





Pour vous permettre de compléter votre dossier et de confirmer vos vœux, vous bénéficiez d’un délai supplémentaire de 24 heures : la date limite est reportée au vendredi 8 avril.





Nous vous remercions pour votre compréhension. pic.twitter.com/zrQjBVL12z — Parcoursup (@parcoursup_info) April 6, 2022

Les élèves de terminale ou jeunes en réorientation ont déjà précédemment constitué leur liste de maximum dix vœux, et dix vœux supplémentaires pour des formations en apprentissage. Ils doivent à présent finaliser leur dossier, en ajoutant tous les documents demandés par chaque établissement, comme les lettres de motivation, les réponses aux différentes questions sur leurs engagements ou centres d’intérêt, avant 23h59 heure de Paris.

Il leur faudra ensuite attendre le 2 juin, date d’ouverture de la phase d’admission principale, pour découvrir les premiers résultats. Les réponses des établissements arriveront au fur et à mesure, en fonction des désistements, jusqu’au 15 juillet. Les candidats qui n’auront obtenu aucune réponse positive lors de cette première salve pourront participer à la phase dite «complémentaire» et formuler dix nouveaux vœux dans les formations où des places sont encore disponibles.

En attendant les résultats, les élèves de Terminale devront se concentrer sur le baccalauréat. Les épreuves écrites de spécialité, qui devaient avoir lieu en mars, ont été reportées à cause de la crise sanitaire aux mercredi 11, jeudi 12 et vendredi 13 mai. L’épreuve de philosophie et le grand oral auront lieu au mois de juin.