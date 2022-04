Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron voit son avance se réduire

Plus que deux jours avant l’ouverture des bureaux de vote pour le premier tour de l’élection présidentielle. Alors que la campagne touche à sa fin, Emmanuel Macron voit son avance se réduire avec Marine Le Pen, bien qu’il conserve la première place, selon le dernier baromètre OpinionWay pour CNEWS, dévoilé ce vendredi 8 avril.

Le président sortant est crédité de 25% des intentions de vote, un point de moins par rapport au baromètre publié hier. Marine Le Pen reste stable, avec 22% des voix.

L’écart se resserre donc encore un peu entre les deux favoris, qui sont toutefois talonnés de près par le candidat de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, qui grappille un point de plus et cumule 17% des intentions de vote au premier tour. Il conserve sa troisième place, largement devant tous les autres candidats, de droite comme de gauche.

Valérie pécresse et éric zemmour à 9%

Tous les autres prétendants à l'Élysée sont passés sous la barre des 10%. Valérie Pécresse et Éric Zemmour restent tous les deux à 9%, tandis que Yannick Jadot, candidat écologiste, est crédité de 6% des voix, soit un point de plus que jeudi.

Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle et Fabien Roussel sont dans un mouchoir de poche, tous crédités de 3% des intentions de vote. Anne Hidalgo (2%), Philippe Poutou (1%) et Nathalie Arthaud (0%) ferment la marche.

Dans l’hypothèse d’un second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le président sortant remporterait le scrutin à 54%, contre 46% pour la candidate du Rassemblement national.

*Enquête réalisée les 6 et 7 avril 2022 sur un échantillon de 1009 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon de 1048 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, par questionnaire auto-administré en ligne.