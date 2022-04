Le Creusot : ce patron promet de donner 100 euros à ses employés s'ils vont voter

Le patron d'une entreprise du Creusot (Saône-et-Loire) a promis 100 euros de prime à ses employés sur leur salaire d'avril s'ils vont voter aux deux tours de l'élection présidentielle.

«Quand j'ai vu les probabilités de très forte abstention, je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et que je pouvais le faire à mon niveau. Alors j'ai annoncé à mes quatorze salariés qu'ils toucheront une prime de 50 euros par vote. 50 pour le premier tour et 50 pour le second tour», explique Pierre-Jacques Laskar, le patron de l'entreprise Laskar Immobilier dans Le Parisien.

Au total, cette initiative coûtera plus de 2.000 euros à l'entreprise, avec les charges. «Si on peut faire plaisir en incitant au civisme, cela est parfait. J'espère surtout que cela va créer de l'émulation et que d'autres entrepreneurs feront de même», ajoute le dirigeant.

De leur côté, les salariés ont salué cette proposition. «Moi, j’ai toujours accompli mon devoir depuis que j’ai 18 ans. Alors une prime en plus, c’est extra», confie Florence Fedele, employée depuis 36 ans, dans le quotidien. «Je pense surtout que c’est une très bonne initiative. Face à l’abstention, il ne faut pas rester sans rien faire», précise-t-elle.

Alors que le premier tour de l'élection présidentielle se déroulera ce dimanche 10 avril, des records d'absention pourraient être atteints, selon les dernières estimations des instituts de sondage.