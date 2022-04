Tempête Diego : plus de 18.000 foyers privés d'électricité ce samedi à la mi-journée

Il les a laissés dans le noir. Plus de 18.000 foyers, surtout en Nouvelle-Aquitaine et en Auvergne-Rhône-Alpes, étaient toujours privés d'électricité, ce samedi 9 avril à la mi-journée, au lendemain du passage de la tempête Diego.

Le chiffre a été communiqué ce samedi par Enedis, le gestionnaire du réseau d'électricité éponyme.

Un dernier bilan donné signant une amélioration de la situation dans la mesure où, plus tôt dans la matinée, il y avait encore près de 30.000 foyers sans courant.

Ces domiciles se situent principalement «autour de l'estuaire de la Gironde et en Auvergne», a détaillé Enedis.

Plus de 1.000 techniciens mobilisés

L'opérateur a du reste tenu à rappeler que «la moitié» des clients touchés au départ par cette coupure ont été réalimentés «en moins de vingt-quatre heures».

Enedis a également précisé l'opérateur que «plus de 1.000 techniciens du groupe et d'entreprises partenaires sont sur le terrain pour réaliser les diagnostics nécessaires et réalimenter au plus vite les clients concernés».

Au plus fort de la tempête vendredi soir, 70.000 foyers étaient privés de courant.