DIRECT - Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron se dit «prêt à inventer quelque chose de nouveau pour rassembler les convictions»

De l’ouverture des bureaux de vote à 8h ce dimanche 10 avril jusqu’à l'annonce des résultats à 20h, suivez en direct le premier tour de la présidentielle en France.

00H45

L'ancien Premier ministre Édouard Philippe a appelé dimanche à voter pour Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, ajoutant qu'il entendait «faire campagne activement» pour le président sortant, qui devance Marine Le Pen à l'issue du premier tour.

«Les Français ont placé Emmanuel Macron en tête au premier tour de l'élection présidentielle et je m'en félicite», a réagi M. Philippe dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux.

Le maire du Havre salue «le bon score du président de la République qui le place dans les meilleurs dispositions pour le second tour».

«Surtout, je veux alerter l'ensemble de nos concitoyens sur le choix, le choix important qui s'offre à eux dans la perspective du second tour. Parce que la France, elle ne sera pas la même si elle est présidée demain par Mme Le Pen ou si elle continue d'être présidée par le président de la République», a ajouté l'ancien Premier ministre.

«Si comme moi on est attaché à une France qui est grande lorsqu'elle tient à cette idée de liberté, si on est attaché à une France qui est puissante quand elle est influente dans une Europe forte, si on est attaché à une France prospère, c'est-à-dire une France où le chômage diminue, où les investissements s'accélèrent, où le plein emploi est en vue, alors je crois qu'on doit s'engager pour le président de la République, faire campagne activement, et prendre ses responsabilités, et voter le 24 avril pour Emmanuel Macron», a conclu Édouard Philippe.

00h22

Des incidents ont éclaté dimanche soir dans le centre de Rennes, où plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées à l'annonce du résultat du premier tour de la présidentielle, causant des dégradations, a constaté un journaliste de l'AFP.

Environ 500 personnes, essentiellement des jeunes, ont défilé dans les rues du centre-ville en scandant des slogans anticapitalistes et anti-fascistes. «La jeunesse emmerde le fascisme national, Le Pen dynastie fasciste», «Brûle la droite», «guerre sociale» ou encore «Pinault exécution», en allusion à l'homme d'affaires breton, pouvait-on lire sur des tags inscrits sur des façades.

Du mobilier urbain a été détruit et des vitrines d'agences bancaires ont été dégradées, a également constaté l'AFP.

Sur une place du centre-ville, un feu a été allumé avec notamment du matériel de chantier, nécessitant l'intervention des pompiers. Des policiers sont intervenus tard dans la soirée pour disperser la manifestation.

La maire socialiste de Rennes Nathalie Appéré a réagi à ces violences sur son compte Twitter.

«Je condamne fermement les dégradations commises ce soir dans le centre-ville de Rennes. La démocratie, ce n’est pas et ce ne sera jamais la violence ni le vandalisme».

Je condamne fermement les dégradations commises ce soir dans le centre-ville de Rennes. La démocratie, ce n’est pas et ce ne sera jamais la violence ni le vandalisme. — Nathalie Appéré (@nathalieappere) April 10, 2022

00h10

L'écart se resserre entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, alors que la candidate du Rassemblement national n'affiche plus que 0,8 points d'avance sur le candidat de la France insoumise.

Présidentielle 2022 : l'écart se resserre entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon pic.twitter.com/Z8buy3mWyG — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

23h06

Jean Lassalle «fait totalement confiance» à ses électeurs pour le second tour et ne donne pas de consigne de vote entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, a-t-il indiqué dimanche lors d'une allocution à son QG de soirée électorale.

«Puisque vous avez été intelligents au point de me choisir malgré tant de difficultés, je vous fais totalement confiance pour faire votre choix dans 15 jours», a indiqué le député des Pyrénées-Atlantiques, qui a été crédité d'autour de 3% des voix, lors d'un discours retransmis par Le Figaro.

22h56

Dans la dernière estimation des résultats du premier tour d'OpinionWay pour CNEWS/Europe 1, l'écart entre Marine Le Pen (23,3%) et Jean-Luc Mélenchon (22%) se resserre.

22h19

«J'appelle tous ceux qui depuis six ans et jusqu'à ce soir se sont engagés pour travailler à mes côtés à transcender leurs différences pour se rassembler en un grand mouvement politique d'unité et d'action pour notre pays», a déclaré Emmanuel Macron depuis son QG électoral, en présence de plusieurs figures de la macronie, dont le Premier ministre Jean Castex.

«Dans ce moment décisif pour l'avenir de la nation, plus rien ne doit être comme avant. C'est pourquoi je souhaite tendre la main à tous ceux qui veulent travailler pour la France», a-t-il poursuivi, sous les cris de «Macron président !».

21h54

Emmanuel Macron appelle à fonder, au-delà des «différences», «un grand mouvement politique d'unité et d'action». «Ne nous trompons pas, rien n'est joué», a-t-il ajouté.

Emmanuel Macron : «J'invite nos concitoyens quelles que soient leurs sensibilités, quel qu'ait été leur choix au premier tour, à nous rejoindre. Certains le feront pour faire barrage à l'extrême droite» pic.twitter.com/gknhf89zwa — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

21h48

La candidate de Lutte ouvrière Nathalie Arthaud a fustigé l'accession de Macron et Le Pen, «deux ennemis mortels pour les travailleurs», au second tour de la présidentielle, sans donner de consigne de vote à ses électeurs.

«Les deux (candidats) sont des ennemis de la classe ouvrière», a dénoncé la candidate trotskiste, estimant que quoi qu'il arrive, «Macron fera du Le Pen et Le Pen fera du Macron», et appelant ses électeurs à ne pas se démobiliser en vue des législatives.

21h18

Nicolas Dupont-Aignan appelle sur Twitter «les Français à tout faire pour faire barrage» à Emmanuel Macron».

“Soyons fermes, purs et fidèles ; au bout de nos peines, il y a la plus grande gloire du monde, celle des hommes qui n'ont pas cédé.” De Gaulle





J’appelle les Francais à tout faire pour faire barrage à #Macron.





C’est pourquoi je voterai @MLP_officiel ! — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) April 10, 2022

21h16

Le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a appelé dimanche à un «pacte» des forces de gauche pour les élections législatives, après avoir invité «sans ambiguïté» à voter pour Emmanuel Macron face à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle.

«Je lance ce soir un appel solennel aux forces de gauche et écologiques, aux forces sociales, aux citoyennes et citoyens prêts à s'engager afin de construire ensemble pour les élections législatives un pacte pour la justice sociale et écologique», a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

21h11

Voici les scores des candidats en tête au premier tour de l'élection présidentielle en France, depuis 1965.

21h01

«J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen», déclare Eric Zemmour (Reconquête).

Éric Zemmour : «Je ne me tromperai pas d'adversaire, c'est la raison pour laquelle j'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen» pic.twitter.com/5TpGyYhKvX — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

20h58

Le candidat NPA à la présidentielle, Philippe Poutou, a appelé dimanche à «ne pas donner une voix» à Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, mais sans donner de consigne de vote pour Emmanuel Macron, «qui n'est en rien un rempart contre l'extrême droite».

«Notre consigne de vote est claire : pas une voix ne doit aller à l'extrême droite», a-t-il martelé depuis son QG. «Pour autant, nous ne donnerons pas de consigne de vote en faveur de Macron, car c'est un pompier pyromane dont les politiques sont une des causes de la montée du RN», a-t-il ajouté.

20h56

Éric Zemmour : «Le fait que vous ayez été 2 millions à soutenir un homme parti de rien, qui n'était pas un politicien, montre que mon message a été entendu» pic.twitter.com/11q0uBOSVG — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

20h47

«Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen», a déclaré Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième à l'issue de ce premier tour.

Jean-Luc Mélenchon : «Vous ne devez pas donner une seule voix à madame Le Pen» pic.twitter.com/hzNIfwJtTZ — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

20h36

Marine Le Pen a appelé dimanche à une «grande alternance dont (la) France a besoin» après sa qualification pour le second tour de l'élection présidentielle, invitant «tous ceux qui n'ont pas voté» pour Emmanuel Macron à la «rejoindre». Arrivée deuxième au premier tour avec entre 23,5 et 24,7% des voix, la candidate du RN appelle les électeurs français «de droite, de gauche, d'ailleurs, de toutes origines à rejoindre ce grand rassemblement national et populaire».

Marine Le Pen : «Tous ceux qui aujourd'hui n'ont pas voté Emmanuel Macron ont vocation à rejoindre ce rassemblement. Je me félicite que ce débat puisse se dérouler pour que le peuple français puisse l'arbitrer par son vote» pic.twitter.com/V1PApG9ch0 — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

20h32

Le candidat PCF à la présidentielle Fabien Roussel à appelé dimanche soir à «battre l'extrême droite» et Marine Le Pen, en votant au second tour pour le président sortant Emmanuel Macron, qui doit «renoncer à ses réformes insensées». «J'appelle ce soir à battre l'extrême droite, à la mettre en échec, en se servant du seul bulletin à notre disposition», a-t-il déclaré depuis son QG, demandant cependant au candidat Emmanuel Macron de «dire qu'il a entendu le message» envoyé par les Français.

20h27

Yannick Jadot a appelé à voter Emmanuel Macron «pour faire barrage à l'extrême droite».

20H20

Après sa défaite, la candidate des Républicains Valérie Pécresse a annoncé qu'elle voterait «en conscience» pour Emmanuel Macron au second tour.

Valérie Pécresse : «Je voterai en conscience Emmanuel Macron pour empêcher l'arrivée au pouvoir de Marine Le Pen et le chaos qui en résulterait» pic.twitter.com/YKFG4tHE5M — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

Valérie Pécresse : «Ce résultat est une déception personnelle et collective, j'assume en responsabilité toute ma part dans cette défaite» pic.twitter.com/N7duw9bpOu — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

20h13

La candidate du parti socialiste Anne Hidalgo a appelé dimanche à voter «contre l'extrême droite de Marine Le Pen» lors du second de tour de l'élection présidentielle le 24 avril, après un plus bas historique du PS à 1,9%. «Pour que la France ne bascule pas dans la haine de tous contre tous, je vous appelle avec gravité à voter le 24 avril contre l'extrême droite de Marine Le Pen en vous servant du bulletin de vote Emmanuel Macron», a-t-elle déclaré depuis son QG de campagne.

20h09

Le Parti socialiste et la droite LR ont connu leurs plus bas historiques lors d'une élection présidentielle, la candidate socialiste Anne Hidalgo recueillant environ 2% des voix au premier tour, tandis que Valérie Pécresse avoisine les 5% ou moins, selon les estimations des instituts de sondage dimanche soir.

La maire de Paris fait moins bien que l'ex-socialiste Benoît Hamon en 2017 (6,36%), qui avait déjà réalisé un score historiquement bas. A droite, la présidente de la région Île-de-France arrive, très loin derrière le score de François Fillon en 2017 (20,1%), pourrait même finir en dessous des 5% des voix synonyme de non remboursement des frais de campagne.

Pour les deux partis longtemps dominants de la vie politique française, cette journée ressemble à une descente aux enfers qui devrait signifier une vaste refondation à venir.

20h07

Présidentielle 2022 : 5% de différence, un écart important entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ? pic.twitter.com/NYW5JUKShC — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

20h00

Emmanuel Macron (29%) et Marine Le Pen (24%) arrivent en tête pour le second tour de l'élection présidentielle, selon les estimations à 20h d'OpinionWay pour CNEWS/Europe 1.

19h00

La plupart des bureaux de vote sont en train de fermer. Cependant, les électeurs inscrits les grandes villes du pays comme Paris, Lyon ou Marseille peuvent voter jusqu'à 20 heures.

17h32

L'abstention au premier tour de la présidentielle dimanche devrait se situer à 26,5% selon la première estimation d'OpinionWay pour CNEWS/Europe 1.

17h18

Les cinq départements qui ont le plus voté à 17H sont la Dordogne (75,26%), l’Aveyron (73,93%), le Gers (73,71%), la Haute-Loire (73,53%) et les Pyrénées-Atlantiques (72,78%).

Les cinq départements qui se sont le moins mobilisés à 17H sont la Haute-Corse (51,23%), la Seine-Saint-Denis (51,71%), Paris (52,17%), l’Essonne (56,19%) et la Corse-du-Sud (58,48%).

17h01

La participation au premier tour de l'élection présidentielle dimanche s'établit à 65% exactement à 17h, en recul de 4,4 points par rapport à 2017 (69,42%), selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Cette participation est en revanche plus élevée de 6,5 points qu'en 2002 (58,45%), année record pour l'abstention à un premier tour d'élection présidentielle.

14h08

Ce 10 avril à 12h, seul un Français sur quatre s'est déplacé pour voter au premier tour de l'élection présidentielle. Plus précisément, le taux de participation est actuellement de 25,48% selon le ministère de l'Intérieur. C'est trois points de moins qu'en 2017 à la même heure.

Ce chiffre cache bien évidemment de fortes disparités régionales. Retrouvez les chiffres département par département.

13h10

L'ancien Premier ministre socialiste Manuel Valls a voté peu après midi.

J’ai voté ! Droit, devoir, chance de vivre dans une démocratie et un pays libre. pic.twitter.com/0F8DSSRwSk — Manuel Valls (@manuelvalls) April 10, 2022

12h44

Le candidat de Résistons Jean Lassalle a voté à Lourdios-Icheres.

12h40

Le président sortant Emmanuel Macron a voté au Touquet, après un bain de foule en compagnie de son épouse Brigitte Macron.

Le président candidat Emmanuel Macron s’est rendu au Touquet (62) pour voter en compagnie de sa femme Brigitte Macron #election2022 pic.twitter.com/R3X8wWjrLj — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

12h

La participation est de 25,48 % à 12h, selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Intérieur. En 2017, à la même heure, elle était de 28,54 %. C'est en revanche plus élevé que le 21 avril 2002 (21,39%), qui reste le record pour l'abstention à un premier tour de présidentielle.

11h44

Le candidat de Debout la France Nicolas Dupont-Aignan a voté à Yerres.

Le candidat du Parti Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan a voté ce dimanche dans sa commune de Yerres (91) #election2022 pic.twitter.com/zvtjVaPge2 — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

11h43

En Guadeloupe, le taux de participation à 17 heures samedi atteignait 37,08%, contre 34,17% lors de la présidentielle de 2017. Ce taux était aussi en légère hausse en Martinique avec 35,1% contre 34,82% en 2017.

A la Réunion, qui a commencé à voter deux heures avant l'Hexagone, le taux de participation était de 20,65% à midi, contre 18,94% en 2017.

11h40

Le candidat écologiste à la présidentielle, Yannick Jadot, a voté dans le 10e arrondissement de Paris, peu avant midi.

Le candidat EELV Yannick Jadot a voté ce dimanche dans le 10ème arrondissement de Paris #election2022 pic.twitter.com/t1AfuXChLP — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

11h22

Le candidat Reconquête Eric Zemmour a quant à lui voté à Paris.

Le candidat du Parti Reconquête Eric Zemmour a voté ce dimanche à Paris (75) #election2022 pic.twitter.com/el06IWuQWq — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

11h21

La candidate Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud s'apprête à voter à Pantin (Seine-Saint-Denis).

La candidate Lutte Ouvrière Nathalie Arthaud a voté ce dimanche dans la commune de Pantin (93) #election2022 pic.twitter.com/tYeLMBNhfP — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

11h18

Dans la foulée, la candidate RN Marine Le Pen a voté à Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais. Elle était accompagnée du maire RN de la ville, Steeve Briois

La candidate du Rassemblement National Marine Le Pen a voté dans la commune de Hénin-Beaumont (62) en compagnie du maire de la ville Steeve Briois #election2022 pic.twitter.com/e1P2XXPGU7 — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

11h17

Le candidat NPA à l'élection présidentielle Philippe Poutou a voté à Bordeaux, en Gironde. Ville dont il est élu municipal et communautaire.

Le candidat du Nouveau Parti anticapitaliste, Philippe Poutou a voté ce dimanche sa ville de Bordeaux (33) pic.twitter.com/weAKACUVKm — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

11h10

Jean-Luc Mélenchon, le candidat de la France insoumise, a quant à lui déposé son bulletin de vote à Marseille, dans les Bouches-du-Rhône.

11h04

Quelques minutes après Valérie Pécresse, c'est au tour de Fabien Roussel, candidat PCF, de voter dans la ville de Saint-Amand-les-Eaux, dans le département du Nord (59).

Le candidat communiste Fabien Roussel s’est rendu dans la commune de Saint-Amand-les-Eaux dans le Nord (59) pour voter ce dimanche #election2022 pic.twitter.com/cOFowobFWm — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

11h01

La candidate Les Républicains Valérie Pécresse a voté sur les coups de 11 heures à Vélizy-Villacoublay, dans les Yvelines

La candidate Les Républicains Valérie Pécresse a voté ce dimanche à Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines (78) #election2022 pic.twitter.com/rSdQiogTS3 — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

10h55

#Présidentielle2022



Ce dimanche 10 avril se tient le 1er tour de scrutin de l'élection présidentielle.



La présentation de la carte électorale n'est pas obligatoire pour voter.



En revanche, vous devez vous munir d'un document officiel pour justifier votre identité. pic.twitter.com/ovCYQqAKbs — Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) April 10, 2022

10h15

L'ancien président de la République vote à Tulle, dans son fief en Corrèze.

09h20

C'est au tour du Premier ministre Jean Castex de voter dans son bureau à Prades dans les Pyrénées-Orientales (66).

Le Premier ministre Jean Castex a voté ce matin à Prades dans les Pyrénées-Orientales (66) #election2022 pic.twitter.com/ELvuTLYiZV — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

08h49

Les douze candidats ont tous leurs habitudes lorsqu’il s’agit de se rendre aux urnes. Sans grande surprise, Emmanuel Macron votera au Touquet, où il a une résidence. Quant à Marine Le Pen, elle votera dans le Pas-de-Calais, à Hénin-Beaumont.

C'est dans Nord, et plus précisément à Saint-Amand-les-Eaux, que votera Fabien Roussel. A Paris, trois candidats voteront dans leur arrondissement : Anne Hidalgo, Yannick Jadot et Eric Zemmour.

Enfin, Valérie Pécresse devrait voter à Vélizy-Villacoublay (Yvelines), Nathalie Arthaud à Pantin (Seine-Saint-Denis) et Nicolas Dupont-Aignan à Yerres (Essonne).

Un peu plus loin, Philippe Poutou votera à Bordeaux, Jean Lassalle à Lourdios-Ichère (Pyrénées-Atlantiques) et Jean-Luc Mélenchon à Marseille.

08h40

Elle est la toute première. La candidate socialiste à la présidentielle Anne Hidalgo a voté dans son bureau de voté dans le 15e arrondissement de Paris. Elle était accompagnée de son mari, l'ancien député Jean-Marc Germain.

La candidate du Parti socialiste et maire de Paris, Anne Hidalgo, a voté dans le 15ème arrondissement de Paris #election2022 pic.twitter.com/5FcadUthvp — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

08h32

L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a voté, très tôt ce dimanche matin, dans le 16e arrondissement.

Nicolas Sarkozy a voté ce dimanche dans le 16ème arrondissement de Paris #election2022 pic.twitter.com/zJl0Jn11ty — CNEWS (@CNEWS) April 10, 2022

08h24

Le ministère de l'Intérieur donnera à midi les premiers chiffres concernant le taux de participation, redouté en baisse.

En Polynésie française où le vote était avancé pour tenir compte du décalage horaire, ce taux s'élevait à 17H00 locales à 23,78%, contre 43,97% à la même heure au premier tour en 2017. Le parti indépendantiste, principal parti d'opposition dans ce territoire du Pacifique, avait appelé à l'abstention.

En Nouvelle-Calédonie, la participation plafonnait à midi à 17,59%, contre 19,86% il y a 5 ans.

08h00

Il est 8 heures. Les bureaux de vote en France métropolitaine viennent d'ouvrir leurs portes aux premiers électeurs.

07h00

C'est l'heure du choix pour 48,7 millions d'électeurs convoqués dimanche au premier tour de l'élection présidentielle, après des mois d'une campagne étrange, qui n'aura pas passionné et qui fait craindre une forte abstention.

Après une partie de l'outre-mer samedi, l'ouverture des bureaux de vote doit avoir lieu à 08h en métropole. Le verdict des urnes est attendu à 20H00, avec les premières estimations des instituts de sondage.