Intentions de vote au second tour : 54% pour Emmanuel Macron, 46% pour Marine Le Pen

Comme en 2017, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont hissés au second tour de l'élection présidentielle. Reste à savoir si le résultat sera le même.

Selon un sondage réalisé par OpinionWay pour CNEWS, le président sortant est crédité de 54% d'intentions de vote au second tour, le 24 avril prochain, tandis que la représentante du Rassemblement national recueille 46% des intentions de vote.

Dans le détail, 27% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour voteraient Emmanuel Macron au second (comme l'a préconisé indirectement le leader LFI), quand 21% se tourneraient vers Marine Le Pen et 52% ne se prononcent pas.

Les électeurs de Yannick Jadot, eux, dirigeraient en majorité leur choix vers Emmanuel Macron (59%, contre 9% pour Marine Le Pen). A l'inverse, ceux d'Eric Zemmour penchent sans surprise pour la candidate du RN (79%, contre 7% pour Emmanuel Macron).

Si ces chiffres se concrétisaient le 24 avril prochain, ils seraient beauoup plus serrés qu'il y a cinq ans. Pour rappel, en 2017, 66,1% des électeurs avaient glissé un bulletin Emmanuel Macron dans l'urne au second tour, contre 33,9% pour Marine Le Pen.

Sondage effectué auprès d'un échantillon de 1.739 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d'un échantillon de 1.795 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de région et de catégorie d'agglomération.