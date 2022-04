Présidentielle 2022 : Retrouvez les résultats du premier tour dans votre ville

Le premier tour de l'élection présidentielle 2022 se déroule ce dimanche 10 avril. Les premières estimations seront connues dès 20h.

Et comme lors de chaque scrutin, CNEWS vous permet de découvrir les résultats dans votre ville, et dans l'ensemble des 35.000 communes de France. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien suivant : Tous les résultats commune par commune.

En tapant ensuite dans le moteur de recherche le nom de la commune ou de l’arrondissement (pour Paris, Lyon et Marseille) recherché, tous les résultats détaillés apparaîtront.

Les bureaux de vote étant ouverts partout en France entre 8h et 19h, et jusqu'à 20h dans les grandes villes, certains résultats peuvent toutefois mettre plus de temps pour être disponibles.

Au total, douze candidats étaient en lice pour le premier tour de cette élection présidentielle. Ils ne seront plus que deux pour le second tour, organisé le 24 avril prochain.