Présidentielle 2022 : une faible mobilisation pour le premier tour en Polynésie française

En raison du décalage horaire, les bureaux de vote sont ouverts dimanche 10 avril depuis 8h en Polynésie Française (samedi 9 avril à 20h, heure de Paris). Mais le taux de participation à ce premier tour de l’élection présidentielle reste toutefois faible.

Certains jugent la campagne «barbante», d’autres n’arrivent pas à se décider… le premier tour de l’élection présidentielle n’a pas rencontré un franc succès en Polynésie Française. Le taux de participation était de 12, 34% à 12h. À titre de comparaison avec l’élection présidentielle de 2017, cette dernière était plus importante à la même heure.

Même si les élections nationales, que ce soit présidentielle ou législatives, ne mobilisent pas beaucoup de Polynésiens, certains pensent que cela constitue un devoir de citoyen pour tous les Français qui permet de s’exprimer en toute démocratie.

«Le jour du vote est celui des rencontres : on va y voir de la famille, des amis. Mais c'est aussi un jour où on s'exprime en démocratie et on choisit un candidat en qui on a confiance», a témoigné un votant, relayé par RTL.

En France métropolitaine, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes ce dimanche à 8h00 du matin. Les électeurs ont jusqu’à 20h pour aller voter. Les premiers résultats seront connus à l’heure où les bureaux de vote ferment leurs portes.