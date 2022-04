Présidentielle 2022 : vers un taux d'abstention record à Paris ?

Les premiers chiffres sont tombés à midi, ce dimanche 10 avril, pour le premier tour de l'élection présidentielle. A Paris, le taux de participation était seulement de 15,34 %. Soit près de 10 points de moins que lors de la dernière élection de 2017.

«Le taux de participation à l'élection présidentielle enregistré dans les bureaux de vote parisiens à 12h est de 15,34 %», a ainsi communiqué la préfecture de Paris et d'Ile-de-France, qui rappelle qu'«à titre de comparaison, en 2017 à la même heure, le taux de participation à Paris était de 24,24 %». Soit 8,9 points d'écart.

Vers une baisse de la participation ?

Est-ce à dire que l'on se dirige vers un taux d'abstention record à Paris ? Pas du tout. En 2017 par exemple, lors de la dernière élection présidentielle, si le taux de participation du premier tour était de 24,24 % à la mi-journée, il avait finalement atteint les 83,85 % en fin de journée (% de votants qui comprend également les votes blancs et nuls). Soit seulement 16,15 % d'abstention.

Si l'écart de 10 points entre le taux de participation à midi entre 2017 et 2022 à Paris se confirme dans l'après-midi, le taux de participation pourrait alors avoisiner les 75 % ce dimanche, en fin de journée. Soit 25 % d'abstention. Une estimation qui corrobore les dires de certains spécialistes, qui prévoient une petite baisse de la participation cette année, par rapport à la dernière élection présidentielle.

C'est le cas de Gérard Grunberg, directeur de recherche émérite au CNRS, qui explique qu'au lieu de faire «autour de 80 % de participation comme d'habitude à une présidentielle, ça fera peut-être autour de 70 %». Mais lui pense que ce ne sera «pas tellement moins» et que cela «reste quand même un taux important».

Selon ce spécialiste, qui évoque le taux de participation à l'échelle nationale, «même si la participation baisse de dix points, on est toujours à un niveau très important, donc on ne peut pas dire que les électeurs se désintéressent complètement».

PLUS DE 30 % D'ABSTENTION AU 1ER TOUR EN 2002

Pour rappel, dans la capitale, le taux d'abstention au premier tour de l'élection présidentielle de 2012 avait quasiment atteint les 20 % (19,85 %), celui au premier tour de l'élection présidentielle de 2007 était de 12,58 %, quand celui du premier tour de l'élection présidentielle de 2002 avait carrément dépassé les 30 % (30,13 %).

A l'époque, le 21 avril 2002, le premier tour de l'élection présidentielle avait eu lieu en plein milieu des vacances scolaires des Parisiens (zone C du 13 au 29 avril). Il avait donc fallu attendre le second tour de l'élection pour que les Parisiens fassent l'effort de se déplacer aux urnes, pour départager Jacques Chirac et Jean-Marie Le Pen.

Finalement, cette année-là, le taux de participation avait atteint 82,57 % au second tour, contre 69,87 % au premier. Soit un taux d'abstention assez classique de 17,43 % au second tour.