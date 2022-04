Rétrospective : quelle était l'abstention lors des précédentes présidentielles ?

Depuis le 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Les Français doivent donc se déplacer aux urnes pour choisir le chef de l’Etat. Un nouveau mode de scrutin qui voit émerger le phénomène de l’abstention en quasi-évolution depuis 1965.

Il faut noter que l’élection présidentielle de 1958 qui connaît le taux de participation le plus fort de la Ve République est une exception. Seul 0,58% des électeurs se sont abstenus. Cependant lors de ce scrutin le suffrage universel direct n’était pas encore en vigueur. 82.000 grands électeurs étaient alors chargés d’élire le chef de l’Etat.

A compter de 1965, l'abstention a été en augmentation à chaque élection présidentielle. Deux exceptions cependant en 1974 et en 2007. Cette baisse intervient au lendemain des deux élections ayant enregistré des records d'abstention.

En 1969, l'abstention atteint son plus haut niveau avec 26,78% d'abstentionnistes, puis rebaisse drastiquement en 1974 à 14,22%, le plus bas taux de la Ve République. Cette variation peut s'expliquer par le contexte politique de l'élection de 1969. En effet, cette dernière est une élection anticipée, le général de Gaulle ayant démissionné après l'échec du référendum sur la réforme du Sénat et la régionalisation.

S'affrontaient alors, au second tour, le candidat du Centre démocrate et président par intérim Alain Poher et l'ancien Premier ministre de de Gaulle, Georges Pompidou. Un face-à-face d'hommes politiques de droite qui a pu décourager certains électeurs de gauche de se rendre aux urnes.

UNE FORTE ABSTENTION EN 2002

Le second moment de fluctuation intervient entre les élections de 2002 et 2007. La première est marquée par une très forte abstention, la deuxième plus haute pour une élection présidentielle sous la Ve, 24,34%. Cette élection enregistre également le taux de participation le plus faible au premier tour, 71,60% (28,4% d'abstention).

Cependant au second tour un fort rebond de participation est enregistré. 79,71% des électeurs se rendent aux urnes, ils ne sont plus que 20,29% à faire le choix de l'abstention. Cela peut s'expliquer par l'arrivée au second tour d'un candidat d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, une première depuis le début de la Ve République. Il fait alors face au président sortant Jacques Chirac.

En 2007, la participation est à nouveau très forte et l'abstention est à un des plus bas taux depuis 1958 avec une abstention générale de 16,13%.

A l'exception de ces deux fluctuations, le taux d'abstention n'a cessé d'augmenter atteignant 23,83% en 2017.

En 2022, le taux de participation à 17h était de 65%, soit 4,4 points de moins qu'en 2017. Une tendance qui pourrait faire de l'élection présidentielle 2022 la détentrice du taux d'abstention le plus fort au premier tour détrônant celle de 2002 actuelle tenante du titre.