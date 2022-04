Texas : une femme inculpée pour meurtre après avoir réalisé un avortement

Dans le sud du Texas (Etats-Unis), une jeune femme de 26 ans a été condamnée samedi dernier pour meurtre, à la suite d’un avortement qu’elle aurait réalisé sur elle-même.

La jeune femme a été arrêtée jeudi près de la frontière mexicaine. Elle a été relâchée sous caution samedi, après avoir versé la somme de 500.000 dollars.

Devant la décision d’inculper la jeune femme, un groupe a manifesté devant la prison où a été incarcérée l’accusée, afin de protester.

«Nous demandons l’abandon des charges retenues contre Lizelle, c’est une arrestation inhumaine», a indiqué la fondatrice de Fontera Fond, un fond d’assistance à l’avortement, à la Texas Public Radio.

Protestors are chanting for abortion rights and the release of Lizelle Herrera. @TPRNews pic.twitter.com/qxzhhnqhng

— Carolina Cuellar Colmenares (@Wzrd_of_Lnlynss) April 9, 2022