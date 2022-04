Chine : les effroyables cris des habitants d’un quartier de Shanghai confinés et désespérés (vidéo)

Devenue l’épicentre des contaminations au coronavirus, la ville chinoise de Shanghai, la troisième plus peuplée de la planète avec 26 millions d’habitants, est désormais une ville fantôme après deux semaines de confinement. Et la stratégie zéro Covid mise en place par les autorités sanitaires semble désespérer de plus en plus d'habitants.

Sur une vidéo diffusée sur Twitter, les résidents d'un quartier entier de la ville, dans lequel personne n’est autorisé à quitter son domicile même pour se procurer des produits de première nécessité, n'ont ainsi pas hésité à exprimer leur ras-le-bol en criant et hurlant à leur fenêtre, bravant les interdictions.

Une attitude rarissime dans un pays, la Chine, où toute manifestation de désapprobation à l'encontre du pouvoir peut être durement sanctionnée.

Enfermés chez eux, les habitants de ce quartier de Shanghai se voient également rappeler les mesures sanitaires par un drone. «Contrôlez le désir de liberté de votre âme», indiquerait l’appareil lors de ses différents passages, selon plusieurs sources concordantes.

Residents in #Shanghai screaming from high rise apartments after 7 straight days of the city lockdown. The narrator worries that there will be major problems. (in Shanghainese dialect—he predicts people can’t hold out much longer—he implies tragedy).pic.twitter.com/jsQt6IdQNh

— Eric Feigl-Ding (@DrEricDing) April 10, 2022