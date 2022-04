Gérald Darmanin : «Le vote des extrêmes est un cri d’alarme, il faut l’entendre»

Invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS ce lundi 11 avril, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a notamment commenté les résultats de l’élection présidentielle.

L’ancien ministre de l’Action et des Comptes publics a souligné le score conséquent de Marine Le Pen, tout en admettant l’échec des partis politiques traditionnels pour faire barrage à la candidate du Rassemblement national.

«Le vote des extrêmes, et notamment celui de Madame Le Pen, est effectivement un cri d’alarme. Il faut l’entendre. Le président de la République lui-aussi gagne des voix mais il est vrai que les partis de gouvernement, les partis républicains, malheureusement le Parti Socialiste et les LR, n’ont pas su résister et qu’Emmanuel Macron est désormais le seul dans le champ républicain à faire un score significatif pour lutter contre les extrêmes», a expliqué Gérald Darmanin sur CNEWS.

Dans l’optique du second tour, qui se déroulera le dimanche 24 avril, le ministre de l’Intérieur a mis l’accent sur les classes populaires, qui pourraient faire basculer le scrutin dans le duel opposant Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

«Madame Le Pen fait un score important, il faut que nous l’entendions, ce n’est pas un score à mépriser. Je veux dire aux électeurs qui ont voté Marine Le Pen au premier tour que nous avons entendu aussi leurs demandes de davantage d’empathie et d’écoute pour les classes populaires et laborieuses parce que ce sont des gens qui souffrent dans leur travail et les problèmes de sécurité qu’ils ont chez eux. La politique, c’est difficile, on doit davantage encore expliquer et écouter ce qu’ils ont à nous dire», a analysé Gérald Darmanin sur CNEWS.

D'après le dernier sondage OpinionWay pour CNEWS, le chef d'Etat français a été crédité de 54% des intentions de vote au second tour de l'élection présidentielle, contre 46% pour la tête d'affiche RN.