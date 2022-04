Graphique : Visualisez la progression de l'extrême droite au fil des élections

Pour une nouvelle fois, le second tour de l'élection présidentielle opposera Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Avec 23% des suffrages exprimés, la candidate du Rassemblement national (RN) réalise cette année son meilleur score au premier tour.

En 2012, elle avait récolté 17,9% des voix, et 21,3% en 2017.

Excepté en 2007, où le Front National (FN) n'a récolté que 10,44% des voix au premier tour, son score n'a cessé de s'améliorer au fil des scrutins. Marine Le Pen (FN, devenu RN) a remporté ce 10 avril 23,15% des suffrages exprimés. Selon un sondage OpinionWay pour CNEWS, elle devrait obtenir 46% des voix au second tour. C'est 12 points de plus qu'en 2017.

A noter que ce graphique ne représente que les scores obtenus par le Rassemblement National, parti «emblématique» de l'extrême droite. Mais les Le Pen n'ont pas toujours été les seuls candidats de ce bord politique. En 2002, Bruno Mégret (Mouvement national républicain) a ainsi obtenu 2,34% des voix au premier tour. Le doute subsiste également sur la manière de classer Philippe de Villiers (Mouvement pour la France) et Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France).

Mais l'exemple le plus criant est celui d'Eric Zemmour : le candidat de Reconquête s'est arrogé 7,07% des suffrages exprimés ce 10 avril. En combinant ses voix à celles de Marine Le Pen, on peut donc considérer que l'extrême droite au sens large a réuni plus de 30% des votants lors du premier tour de l'élection présidentielle de 2022.

7 députés et 12 maires

Si la percée de l'extrême droite est très nette à l'échelle nationale, elle ne se retrouve pas à tous les niveaux de la vie politique. Le Rassemblement national (RN) n'occupe que 7 des 577 sièges de l'Assemblée nationale, avec Marine Le Pen, Bruno Bilde, Sébastien Chenu, Nicolas Meizonnet, Emmanuel Blairy, Myriane Houplain et Catherine Pujol. Cette part est en progression, puisque seul un député Rassemblement national avait été élu lors des élections législatives de 2012, et aucun en 2007 et 2002.

Au niveau municipal, l'extrême droite est également en difficulté. Le RN n'a remporté qu'une ville de plus de 100.000 habitants, Perpignan, aux élections de 2020. Le parti manque en effet d'ancrage local, au contraire des mouvements plus traditionnels, comme Les Républicains ou le Parti Socialiste, qui peinent à convaincre au niveau national mais gardent un fort attachement territorial.