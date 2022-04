Les jeunes pour Jean-Luc Mélenchon, les seniors avec Emmanuel Macron... Pour qui ont voté les différentes classes d'âge ?

Les résultats du premier tour de l'élection présidentielle montrent une répartition différente selon l'âge des votants.

Jean-Luc Mélenchon est le candidat plébiscité par les jeunes, confirme un sondage Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions. Le candidat Insoumis séduit 31% des 18-24 ans et 34% des 25-34 ans. Dans ces catégories, Marine Le Pen arrive en deuxième position, avec 26% des voix chez les 18-24 ans et 25% chez les 25-34 ans.

La candidate du RN obtient son meilleur score auprès des Français d'âge moyen, entre 35 et 59 ans. Elle attire ainsi 28% des 35-49 ans et 30% des 50-59 ans. Emmanuel Macron arrive quelques points derrière, avec 24% des voix pour chacune de ces deux catégories.

Emmanuel Macron plébiscité par plus âgés

Le président de la République s'impose très largement comme le candidat des jeunes séniors et des retraités. Il séduit 30% des 60-69 ans et 41% des 70 ans et plus. Dans cette dernière catégorie d'âge, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon sont respectivement relégués à 17% et 11%.

Ce trio de tête s'impose dans chaque catégorie d'âge. Du côté des «petits» candidats, Eric Zemmour réalise son meilleur score chez les 60 ans et plus (9%), Valérie Pécresse chez les plus de 70 ans (12%) et Yannick Jadot chez les 18-24 ans (6%).