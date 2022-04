Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron et Marine le Pen ont fait un meilleur score qu'en 2017

Pour le candidat de LREM comme pour la candidate du Rassemblement National, les votes pour le premier tour ont été plus nombreux qu'en 2017.

Selon les estimations des instituts de sondage, Emmanuel Macron a obtenu 27-28% des suffrages et Marine Le Pen 23-24%. Si les chiffres se confirment, cela signifierait que le chef de l’Etat a obtenu environ 10 millions de voix cette année, soit une hausse de plus d'1 million de voix. La candidate d’extrême droite, elle, avait obtenu 21,3 % et 7,7 millions de voix en 2017. Cette fois-ci, elle réalise le meilleur score historique du Front national-Rassemblement national depuis la création du parti en 1972. Elle a ainsi obtenu environ 8,3 millions de voix, soit 500.000 voix de plus qu'en 2017.

Un duel au coude-à-coude

De quoi présager une victoire pour le chef de l’Etat ? Avec 5 points d’avance, il obtient un meilleur score que celui prévu par les derniers sondages, un résultat sans doute obtenu grâce aux reports des voix des électeurs proches des LR. Mais pour le candidat LREM, la difficulté sera de convaincre les électeurs des autres partis de voter pour lui, même si Anne Hidalgo (2%), Valérie Pécresse (5%), Yannick Jadot (5%) et Fabien Roussel (2,5%) ont appelé dimanche à voter en ce sens. De son côté, Jean-Luc Mélenchon (21% des voix) n'a pas appelé explicitement à voter pour Emmanuel Macron mais il a insisté sur le fait qu'il ne faut pas «donner une seule voix à Madame Le Pen».

Selon un sondage publié dimanche soir par OpinionWay pour CNEWS, Emmanuel Macron est donné à 54 % dans son second tour face à Marine Le Pen (46 %).