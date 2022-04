Présidentielle 2022 : quand aura lieu le débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Le traditionnel débat de l'entre-deux tours qui opposera les deux candidats vainqueurs du premier tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se tiendra le mercredi 20 avril, à 21h.

Alors qu’aucun débat n’a eu lieu entre les 12 candidats avant le premier tour, ce premier débat qui opposera le président sortant et Marine Le Pen se tiendra le mercredi 20 avril, à 21h et sera diffusé simultanément sur TF1, France 2, BFMTV, LCI, CNEWS et FranceInfo.

Ce débat télévisé est une tradition depuis 1974 et est souvent jugé comme déterminant. En 2017, près de 16,5 millions de téléspectateurs avaient regardé le débat de l’entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur l’ensemble des chaînes qui le diffusaient, moins que lors des éditions de 2007 et 2012.

La revanche de Marine Le Pen ?

Lors de la précédente élection en 2017, la candidate d'extrême-droite avait de son propre aveu «raté» ce rendez-vous. Ce soir-là, Marine Le Pen s’était noyée dans ses fiches sans regarder Emmanuel Macron et s’en était pris violemment au candidat, qui lui s’en était assez bien sorti.

Mais ce qui est évident pour cette nouvelle campagne présidentielle, c’est que Marine Le Pen n’est plus la candidate qu'en 2017. La candidate du Rassemblement national a changé de ton et de stratégie ces dernières semaines avec l’objectif de rallier les sympathisants d’Eric Zemmour et de gagner des voix.

Reste à savoir aujourd'hui si ce second débat face à Emmanuel Macron sera payant. Selon les premières estimations, le président sortant l'emporterait au second tour à 54 % contre 46 % pour Marine Le Pen.