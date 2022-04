Présidentielle 2022 : voici les villes où les candidats ont obtenu leur meilleur résultat

Alors que les Français ont décidé de qualifier Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour de la présidentielle, certaines communes ont été remportées par d’autres candidats, éliminés de la course à l’Elysée.

Voici précisément les villes dans lesquelles chaque candidat a fait son meilleur score.

Emmanuel Macron

Selon les résultats du premier tour de la présidentielle, le bulletin d’Emmanuel Macron a largement été plébiscité à l’échelle nationale, mais aussi dans l’ouest de la France.

Pourtant c’est dans la commune de Bigorno, en Haute-Corse, que le président-candidat a obtenu son meilleur résultat. En effet, il a recueilli 77,4% des 71 suffrages comptabilisés, devant Jean-Luc Mélenchon (7%) et Marine Le Pen (5,6%).

Marine Le Pen

C’est dans la Somme, à Hardecourt-aux-Bois, que Marine Le Pen a obtenu son meilleur score, cumulant 78% des voix, devant Emmanuel Macron (6%) et Eric Zemmour (6%). A noter que quatre candidats n’ont obtenu aucun suffrage dans cette commune (Nathalie Arthaud, Yannick Jadot, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan).

Jean-Luc Mélenchon

Le candidat de la France insoumise a obtenu un grand nombre de bons scores. C’est en Guyane, dans la commune d’Apatou, que Jean-Luc Mélenchon a obtenu son meilleur résultat, avec 74,5% des suffrages, contre 17,6% pour Emmanuel Macron et les 4,8% de Marine Le Pen.

Eric Zemmour

Pour sa première élection présidentielle, Eric Zemmour a réussi à convaincre les électeurs de Cuiry-lès-Iviers, dans l’Aisne, à hauteur de 47,8%. Marine Le Pen suit le candidat de Reconquête, avec 21,7%. Emmanuel Macron ferme la marche du podium avec 13% des suffrages, à égalité avec Valérie Pécresse.

Valérie Pécresse

La candidate des Républicains a subi une lourde défaite lors de cette élection présidentielle. C’est à Rusio, en Corse, que Valérie Pécresse a obtenu son meilleur score, avec 62,3% des voix, devant Jean Lassalle (11,5%) et Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, tous les trois à 5,8%.

Yannick Jadot

Comme d’autres candidats, c’est en Corse que le programme de Yannick Jadot a été le plus entendu. Les électeurs de l’écologiste ont voté à hauteur de 47% pour ce dernier dans la commune de Piazzali. Valérie Pécresse a cumulé 29,4% des voix. Marine Le Pen a, elle, obtenu 11,7%.

Jean Lassalle

C’est à Lourdios-Ichère, ville dont il a été le maire pendant 40 ans, que Jean Lassalle a rassemblé son plus large pourcentage, cumulant 65,4% des voix. Un score fleuve devant Emmanuel Macron (11,5%) et Jean-Luc Mélenchon (7,9%).

Fabien Roussel

Sur l’île de Beauté, la commune de Isolaccio-di-Fiumorbo a largement penché à gauche, avec 45,7% des électeurs pour Fabien Roussel, 15,3% pour Jean-Luc Mélenchon et 10,9% pour Jean Lassalle.

Nicolas Dupont-Aignan

C’est à Morling, en Moselle, que Nicolas Dupont-Aignan a obtenu la majorité absolue, avec 53,3% des voix, soit 8 électeurs. Jean Lassalle a lui obtenu 20% des suffrages, devançant Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour, tous les deux à 6,6%.

Anne Hidalgo

La socialiste n’a pas réussi à rassembler la gauche autour de son programme. Les électeurs de la commune de Le Clat, dans l’Aude, ont semblé être les plus convaincus. Là-bas, Anne Hidalgo l’a emporté avec 42,3% des voix, soit 11 électeurs, devant Jean-Luc Mélenchon (26,9%) et Emmanuel Macron (19,2%).

Philippe Poutou

Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste n’a remporté aucune commune en France. Il a néanmoins terminé en troisième position à Lichans-Sunhar, dans les Pyrénées-Orientales, avec 21,5% des voix, derrière Jean Lassalle (23,53%) et Jean-Luc Mélenchon (25,4%).

Nathalie Arthaud

Comme Philippe Poutou, Nathalie Arthaud n’a pu faire mieux qu’une troisième position. La candidate de Lutte ouvrière s’est placée au pied du podium à Saint-Auban-d’Oze, dans les Hautes-Alpes, avec 12% des voix, après Marine Le Pen (15,5%) et Jean-Luc Mélenchon (34,4%).