Présidentielle 2022 : Profession, lieu de vie, religion... qui a voté pour qui ?

Quel candidat attire le plus les jeunes, les ouvriers, les plus aisés ou les gens heureux ? Au lendemain du premier tour, les sondages donnent de premières indications sur la sociologie électorale de la France.

Une enquête Ipsos-Sopra Steria pour France Télévisions, réalisée dans les trois jours précédant le vote et publiée dimanche soir, donne de premiers éléments de réponse.

Profession : les ouvriers votent Marine Le Pen

La candidate du RN a obtenu 36% des voix des employés et 36% des ouvriers. Elle semble donc capter la majorité de l'électorat le plus modeste. Mais au même titre que Jean-Luc Mélenchon, elle peine à convaincre les retraités, catégorie séduite majoritairement par Emmanuel Macron (38%). Le chef de l'Etat est aussi celui qui attire le plus les cadres (35%), contre 25% pour Jean-Luc Mélenchon et 12% pour Marine Le Pen. Quant aux électeurs au chômage, ils se reportent majoritairement vers Jean-Luc Mélenchon (34%).

Revenus : les plus aisés choisissent Emmanuel Macron

Les sondés gagnant moins de 1.250 euros mensuels votent principalement pour Marine Le Pen (31%) et Jean-Luc Mélenchon (28%). Entre 1.250 et 3.000 euros, les voix se partagent entre la candidate du RN et Emmanuel Macron. Passé les 3.000 euros de revenus mensuels, c'est très largement le vote Emmanuel Macron qui est privilégié (35%).

âge : les plus jeunes votent Jean-Luc Mélenchon

Le candidat Insoumis séduit 31% des 18-24 ans et 34% des 25-34 ans. De son côté, Marine Le Pen obtient son meilleur score auprès des Français d'âge moyen, entre 35 et 59 ans. Quant à Emmanuel Macron, il s'impose très largement comme le candidat des jeunes séniors et des retraités. Il séduit ainsi 30% des 60-69 ans et 41% des 70 ans et plus. Les catégories les plus âgées sont également celles qui ont le moins voté pour Marine Le Pen.

Lieu de vie : Marine Le Pen légèrement devant en zone rurale

La répartition du vote selon le lieu d'habitation ne révèle pas de grandes disparités. Les habitants de petites communes (moins de 2.000 habitants) votent un peu plus Marine Le Pen (27%). Ceux des agglomérations de plus de 200.000 habitants votent un peu plus Emmanuel Macron (29%) et laissent Marine Le Pen nettement derrière (20%). Jean-Luc Mélenchon s'affirme lui comme le candidat des banlieues. En Seine-Saint-Denis, il recueille 49% des voix, soit 15 points de plus qu'en 2017.

Satisfaction : Emmanuel Macron, candidat de la France qui va bien

Les sondés qui se déclarent satisfaits de leurs conditions de vie votent en grande majorité pour Emmanuel Macron (38%). A l'inverse, ceux qui se disent insatisfaits se partagent entre Jean-Luc Mélenchon (30%) et Marine Le Pen (35%).

Religion : les catholiques votent Macron, les musulmans Mélenchon

Les électeurs catholiques ont plébiscité Emmanuel Macron (32%) et Marine Le Pen (27%). A noter le bon score d'Eric Zemmour chez les pratiquants réguliers (18%). Les électeurs qui se déclarent d'une autre religion, dont les musulmans, votent en majorité pour Jean-Luc Mélenchon (36%). Tout comme ceux qui ne se déclarent d'aucune religion (30%).

PRÉSIDENTIELLE 2017 : LES FILLONISTES partis chez EMMANUEL MACRON

Une majorité (39%) des électeurs de François Fillon en 2017 se sont tournés vers Emmanuel Macron en 2022, le reste se partageant entre Valérie Pécresse, Marine Le Pen et Eric Zemmour. Jean-Luc Mélenchon a conservé 66% de son électorat, Emmanuel Macron 74% et Marine Le Pen 78%. A noter qu'Anne Hidalgo n'a séduit que 12% des électeurs de Benoît Hamon, partis 42% d'entre eux dans le camp Insoumis.