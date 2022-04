Temps de parole des candidats : ce qui change pour l’entre-deux tours

Emmanuel Macron (27,6%) et Marine Le Pen (23,41%) sont qualifiés pour le second tour de l’élection présidentielle, qui aura lieu dans 15 jours, le dimanche 24 avril. Pendant cette période d’entre-deux-tours, la règle d’égalité du temps de parole s’applique.

Ce principe était déjà en vigueur depuis le 28 mars pour tous les candidats, et est donc conservé pour les deux finalistes jusqu’au second tour. Ainsi, les médias devront respecter à la lettre l’égalité des temps de parole et d’antenne des candidats et de leurs soutiens dans des conditions de programmation comparables, donc avec le même accès à chaque tranche horaire, à savoir le matin (6h-9h), la journée (9h-18h), la soirée (18h-00h) et la nuit (00h-6h).

A noter que si les candidats perdants donnent une consigne de vote pour le second tour, leurs propos et ceux de leurs soutiens concernant la campagne présidentielle pourront être comptabilisés comme du temps de parole du candidat soutenu.

Par exemple, Anne Hidalgo ayant apporté son soutien à Emmanuel Macron au second tour, certaines de ses interventions et celles d’autres membres des Socialistes pourront être comptées dans le temps de parole du président sortant.

Comme pour le premier tour, une période de réserve devra être respectée le jour et la veille du scrutin, pendant laquelle les médias ne pourront relayer aucune parole politique.