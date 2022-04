Bruno Le Maire : «La réforme des retraites est indispensable pour sauver notre régime»

Invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS ce mardi 12 avril, le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire est revenu sur la réforme des retraites, proposition d’Emmanuel Macron au cœur de la campagne de l’entre-deux tours.

Alors qu'Emmanuel Macron s'est dit prêt à revoir son projet, Bruno Le Maire a estimé que le président-candidat faisait preuve d'ouverture. «Une réforme des retraites ça ne peut pas être "à prendre ou à laisser" [...]. Une réforme des retraites est indispensable pour sauver notre régime», a-t-il souligné.

«Dans les deux candidats qui se présentent aujourd’hui au suffrage des Français, il y a ceux qui avancent avec une proposition claire, c’est nous, il faut réformer le système de retraite et reporter l’âge légal de départ à la retraite, nous le disons avec beaucoup de clarté. Et il y a de l’autre côté Marine Le Pen qui fait preuve d’une confusion totale sur le sujet», ajoute-t-il.

Une réforme des retraites sujette à discussions

Pour le ministre de l'Économie, la réforme des retraites proposée par Emmanuel Macron est sujette à des phases de discussion entre les différents partenaires sociaux.

«On avait envisagé 65 ans en 2030, est-ce qu’il faut le faire à ce rythme-là ? Est-ce que le calendrier doit être un peu plus souple et tendu ? Discutons-en avec les partenaires sociaux. Faut-il un rythme un peu plus lent pour tenir compte des inquiétudes des uns et des autres, tout cela doit être ouvert à la discussion.»

Bruno Le Maire a également souhaité rassurer, cet âge légal de départ à la retraite pourra être assoupli pour les carrières longues ou pénibles.