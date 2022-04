Bruno Le Maire : «Nos propositions sur le pouvoir d'achat sont plus efficaces que celles de Marine Le Pen»

En pleine flambée des prix de l'énergie, le pouvoir d'achat est un enjeu clé de la campagne présidentielle. Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire l'a bien compris : invité sur CNEWS, il a défendu les mesures portées par Emmanuel Macron sur cette question.

«Nos propositions sur le pouvoir d'achat sont plus efficaces et plus justes que celles de Marine Le Pen», a déclaré Bruno Le Maire ce 12 avril. «Ce qui fait le pouvoir d'achat, c'est le travail. En créant des emplois, nous garantissons le pouvoir d'achat des Français. En mettant en place l'activité partielle pendant le Covid, nous avons sauvé le pouvoir d'achat des Français», a détaillé le ministre.

Bruno Le Maire a conclu : «Nous protégeons mieux le pouvoir d'achat que Madame Le Pen, et nous le faisons avec une vue politique qui est celle du travail, de sa valorisation, et de sa bonne rémunération.»

Prime Macron, redevance télé...

Plutôt que d'augmenter les salaires, Emmanuel Macron mise sur la baisse des cotisations sociales. Dans l'espoir de briguer un second mandat, il propose ainsi la suppression de la redevance audiovisuelle (138 euros par an pour la France métropolitaine, 88 euros pour l'Outre-mer), et l'allégement des charges pour les indépendants. Il prévoit de tripler la prime Macron, qui pourra donc atteindre 3.000 euros ou 6.000 euros (contre 1.000 euros ou 2.000 euros actuellement selon les entreprises) sans impôts ni cotisations.

Marine Le Pen parie elle aussi sur la baisse des taxes. En déplacement dans l'Yonne, elle a annoncé ce 11 avril la suppression de la TVA pour un panier de 100 produits alimentaires et d'hygiène. Cette mesure a été vivement critiquée par Bruno Le Maire : «Comment fera-t-elle pour différencier les ménages les plus modestes de ceux qui peuvent payer la TVA ?», a-t-il fait remarquer sur le plateau de CNEWS.

La patronne du Rassemblement national envisage également de baisser la TVA de 20% à 5,5% sur les produits énergétiques comme le fioul, le gaz ou les carburants. Comme Emmanuel Macron, elle prévoit de supprimer les 138 euros de redevance télé. Enfin, en ce qui concerne les salaires, Marine Le Pen compte encourager les entreprises à les augmenter de 10% en exonérant cette hausse de cotisations patronales.

Pour rappel, 60% des Français ont cité le pouvoir d'achat comme un enjeu déterminant dans leur choix de vote, selon un baromètre OpinionWay pour CNEWS. Ce thème s'est imposé comme priorité, loin devant la sécurité ou les inégalités sociales. Pour l'instant, Emmanuel Macron est donné gagnant au second tour face à Marine Le Pen avec 54% des voix, d'après un baromètre OpinionWay pour CNEWS.