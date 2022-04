Nouveau nuage de sable du Sahara : l'ouest de la France touché

Un nouveau nuage de sable du Sahara est de retour en France cette semaine. Les 15 et 28 mars derniers, des épisodes similaires avaient été observés et été responsables de traces jaunâtres sur les vitrines et les voitures.

Selon La Chaîne Météo, ce nouvel épisode de sable du Sahara sera présent jusqu'à mercredi et tourchera surtout les régions du sud et de l'ouest de la France. C'est en Aquitaine et surtout sur les Pyrénées que le phénomène sera le plus visible, car la neige se recouvrira d'une teinte ocre, liée au dépôt de sable, comme cela était déjà le cas en mars dernier.

Entre une #dépression atlantique et un #anticyclone étiré du Sahara à l'Europe centrale, c'est un courant de Sud qui va s'établir sur la France entre ces 2 centres d'action, provoquant un nouvel épisode de poussière et de sable sur nos régions en début de semaine. pic.twitter.com/CaRG5t12J0 — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) April 9, 2022

Hausse des températures

Ce vent du sud apporte également un épisode de douceur. Dans un tweet, La Chaîne Météo indique : «Les premiers 30 °C de l'année atteints en France lundi après-midi dans le sud-ouest ? Avec la remontée d'air chaud du Sahara et l'effet de foehn associé au relief pyrénéen, c'est envisagé sur le pays basque !»

Les 1ers 30 °C de l'année atteints en France lundi après-midi dans le sud-ouest ? Avec la remontée d'air chaud du Sahara et l'effet de foehn associé au relief pyrénéen, c'est envisagé sur le pays basque ! pic.twitter.com/aVjVUEAxxn — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) April 9, 2022

Lundi, c’est dans l’ouest et le centre du pays que la douceur a été la plus marquée avec 20 à 24 °C du centre de la Bretagne aux vallées du Massif central à la Nouvelle Aquitaine. Aujourd'hui, c'est au tour des régions centrales et de l’Est d’être touchées par la douceur.

Sur l’ouest, une dégradation est attendue avec des pluies chargées de sable qui pourront être responsables de salissures des terrasses, voitures et vitres.