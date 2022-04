Paris : Dance, le nouveau service de vélos électriques qui débarque dans la capitale

Ce n'est pas du free-floating, mais de la location longue durée. Après Swapfiets et Red-Will, un nouveau service de location de vélos électriques doit débarquer à Paris ce mardi 12 avril : Dance. Deux modèles seront ainsi disponibles.

«L’entreprise, qui propose un service premium d’abonnement de vélos électriques, annonce son déploiement à l’international, exportant ainsi son offre et sa vision de pionnier de la mobilité durable», a ainsi communiqué la start-up allemande Dance début mars, annonçant son ambition – après avoir étendu sa zone à Berlin et Hambourg (Allemagne) – de se déployer à Paris (France), mais aussi à Munich (Allemagne) et Vienne (Autriche).

Un abonnement à partir de 49 euros par mois

Côté prix, des tarifs «de lancement» seront appliqués pour tous les nouveaux clients dans un premier temps, avec un abonnement annuel à 49 euros par mois, ou un abonnement sans engagement à 69 euros par mois. Une «tarification classique» sera ensuite mise en place dans le courant de l'année 2022, avec un abonnement annuel à 59 euros par mois ou un abonnement sans engagement à 79 euros par mois.

Deux modèles de vélos seront ainsi proposés à la location longue durée à Paris : un vélo avec un cadre haut et un autre avec un cadre bas. Ce dernier modèle étant idéal, selon Dance, «pour ceux qui préfèrent un vélo électrique facile à enjamber». A noter qu'il est également possible de louer des accessoires, tel que le porte-portable, le panier ou encore le siège enfant, moyennant deux euros par mois.

«Nous sommes convaincus que le moment est propice pour lancer Dance, compte-tenu de l'augmentation des infrastructures cyclables, du discours public et de la volonté politique de l'Europe de créer des villes plus durables, afin d’encourager davantage de personnes à choisir un mode de mobilité douce», s'est félicité le PDG et co-fondateur de Dance, Eric Quidenus-Wahlforss.

Si pour l'instant, son service vise d'abord les particuliers, l'entreprise lancera prochainement une offre destinée aux professionnels sous le nom de «Dance for Business». Une offre qui permettra aux salariés d'une entreprise de bénéficier d'une prise en charge partielle de leur abonnement. Mais attention, à ce stade, cette offre ne s'adresse pas aux livreurs.

Contrairement à son concurrent néerlandais Swapfiets, particulièrement plébiscité par les livreurs à domicile, «l'utilisation des véhicules de Dance à des fins commerciales n'est pas autorisée» souligne la start-up allemande, qui rappelle cette règle «conforme» à ses conditions générales.