Jet privé pour aller voter : une pétition invite Jean Castex à faire une procuration

La polémique continue. Une pétition a été lancée pour inciter Jean Castex à voter par procuration lors du second tour de l'élection présidentielle.

Ce 10 avril, le Premier ministre a choqué une partie de la population en utilisant un jet privé pour se rendre dans son bureau de vote, situé à Prades (Pyrénées-Orientales). Il est resté deux heures sur place avant de rentrer à Paris. Avec cet aller-retour, il a rejeté «près de 5 tonnes de CO2, soit autant qu'un Français en six mois !», dénonce le collectif de citoyens à l'origine de la pétition.

Celui-ci demande à Jean Castex de «renoncer à l'avion pour aller voter les 24 avril, 12 et 19 juin», dates des élections présidentielle et législatives. Le chef du gouvernement peut à la place «prendre le train» ou «faire une procuration».

«L'urgence climatique demande à chacun de faire des efforts, et un Premier ministre ne doit pas être exempté de ces efforts», assène le collectif. La pétition a déjà recueilli plus de 4.600 signatures.

Jean Castex se défend

Jean Castex n'a pas encore réagi à la pétition. En revanche, il s'est exprimé sur cette polémique au micro de RTL ce 12 avril, affirmant «qu'il avait utilisé les règles habituelles». «Le Premier ministre doit être à Paris très vite s'il y a le moindre problème», s'est-il justifié.

Ses déclarations n'ont pas convaincu le collectif de citoyens. «Si votre fonction vous impose de pouvoir revenir rapidement à Paris et vous empêche de prendre le train (...), pourquoi ne pas prendre un avion de ligne, qui émet 10 à 20 fois moins que votre avion privé ? Ou bien pourquoi ne pas faire une procuration à un de vos proches habitant à Prades ?», ont-ils observé.

Le collectif a également cité le dernier rapport alarmant du GIEC, selon lequel certaines conséquences du réchauffement climatique sont déjà irréversibles. Les scientifiques prédisent l'extinction de 3 à 14% des espèces terrestres, une augmentation des maladies et des morts prématurées et de plus en plus de personnes exposées au risque d'inondations. Une action immédiate est nécessaire pour que la Terre reste vivable. «Dans ces conditions, chaque geste compte (...) le 24 avril, 12 et 19 juin, faites une procuration !», écrit le collectif.