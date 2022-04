Présidentielle 2022 : Emmanuel Macron crédité de 53% d'intentions de vote au second tour

Qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron recueille 53% d'intentions de vote dans le dernier baromètre CNEWS/OpinionWay dévoilé ce mercredi.

23% des Français interrogés n'ont pas exprimé d'intentions de vote.

Les reports de voix montrent que les électeurs au premier tour de Jean-Luc Mélenchon et de Valérie Pécresse sont partagés entre le vote Macron et le vote Le Pen. Les électeurs de Yannick Jadot devraient eux majoritairement voter pour Emmanuel Macron, tandis que ceux d'Eric Zemmour semblent se tourner massivement vers Marine Le Pen.

Les données sociologiques de l'enquête indiquent que les moins de 35 ans privilégient le vote Marine Le Pen (57%) tandis qu'Emmanuel Macron séduit 57% des plus de 35 ans et jusqu'à 62% des plus de 65 ans.

Sans surprise, les CSP+ se tournent majoritairement vers Emmanuel Macron (69%) tandis que les CSP- choisissent Marine Le Pen (71%).

Pour rappel, il y a cinq ans, Emmanuel Macron avait remporté l'élection présidentielle avec 66,10% des voix, contre 33,90% pour la candidate du Rassemblement national (RN).

* Enquête réalisée les 11 et 12 avril sur un échantillon de 1.091 personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française selon la méthode des quotas.