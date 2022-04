Procès du 13-Novembre : dernier interrogatoire pour Salah Abdeslam

Huit mois après le début du procès, Salah Abdeslam, seul survivant du commando terroriste du 13 novembre 2015, va devoir répondre une dernière fois aux questions de la cour d’assises spéciale de Paris ce mercredi.

Les questions porteront sur les heures et les mois de cavale ayant suivi les attentats, les mois passés caché en Belgique jusqu'à son arrestation. Cependant, il est probable que Salah Abdeslam ne livre pas les informations tant attendues par la cour, ce dernier ayant fait usage de son droit au silence lors de son dernier interrogatoire en mars.

«J'ai fait des efforts, j'ai gardé le silence pendant six années. Puis j'ai changé d'avis, je me suis exprimé à l'égard des victimes avec respect. Aujourd'hui, je ne veux plus m'exprimer. Je n'arrive plus», avait-il alors expliqué lors de l’audience, avant de finalement consentir à répondre brièvement à quelques questions. Salah Abdeslam avait notamment réaffirmé qu’il avait «renoncé» à faire usage de sa ceinture explosive le soir des attentats, «par lâcheté». Une affirmation qui ne peut être ni confirmée ni infirmée par les experts.

Les autres co-accusés de Salah Abdeslam seront eux aussi interrogés. Mohammed Abrini, surnommé «l’homme au chapeau», qui a participé aux attentats de Bruxelles en 2016 et affirmé avoir été «prévu» pour les attaques novembre 2015 à Paris, doit également être entendu dans la journée.

Après ces ultimes interrogatoires, trois jours seront dédiés aux expertises psychologiques et psychiatriques. Le procès sera ensuite suspendu une semaine fin avril, avant d'entamer à partir de début mai sa dernière ligne droite, avec les auditions de parties civiles et les plaidoiries de leurs avocats. Le réquisitoire du parquet national antiterroriste est prévu sur trois jours, du 1er au 3 juin, avant de laisser place aux plaidoiries de la défense. Le verdict de ce procès hors norme est attendu le 24 juin.