DIRECT - Présidentielle 2022 : suivez le rassemblement de Marine Le Pen à Avignon

Qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont pleinement entrés dans la campagne de l'entre-deux tours.

18h27

A suivre en direct sur CNEWS, le meeting de Marine Le Pen à Avignon. La candidate RN doit prendre la parole aux alentours de 18h45-19h.

18h02

Marine Le Pen, a regretté jeudi sur Twitter "une série d'émissions et d'interviews dans la presse annulées suite au refus d'Emmanuel Macron d'y participer", notamment dans Paris Match, L'Opinion ou sur C8.

"Je regrette l'attitude de mon concurrent qui prive les Français d'un débat démocratique libre et ouvert", a dénoncé la candidate d'extrême droite.

La directrice de la rédaction de Paris Match, Caroline Mangez, explique que "nous avions dès le départ fait le choix éditorial de proposer des interviews aux deux candidats finalistes au second tour de la présidentielle".

"Le président Emmanuel Macron ayant finalement décliné notre proposition, par souci d'équité, nous avons prévenu Madame Le Pen que nous retirions notre proposition. Nous aurions procédé de la même manière si Marine Le Pen nous avait fait faux bond", a-t-elle indiqué

17h02

Des dizaines de manifestations sont prévues en France samedi pour dire "non" à l'extrême droite, à huit jours du second tour de la présidentielle, à l'appel de nombreuses organisations et de syndicats dont la Ligue des droits de l'Homme, la CGT ou le Syndicat de la magistrature.

Ces organisations se retrouveront autour du mot d'ordre "Contre l'extrême droite et ses idées, pas de Marine Le Pen à l'Elysée".

A Paris, le cortège partira de la place de la Nation à 14H00, en direction de la place de la République.

14h23

Démonter les parc éoliens existants, comme le projette Marine Le Pen, serait "une aberration", a estimé Emmanuel Macron sur France Bleu, lors d'une visite au Havre pour faire campagne sur l'écologie. "Sortir du renouvelable est une aberration complète, nous serions le seul pays au monde à le faire", s'est-il insurgé.

12h10

Emmanuel Macron est arrivé ce midi dans la ville du Havre. Le président-candidat a été accueilli par son ancien Premier ministre, Edouard Philippe

10h32

Jean Castex est arrivé jeudi à La Réunion, département d'Outre-mer le plus peuplé, afin de "convaincre" les électeurs qui ont plébiscité Jean-Luc Mélenchon au premier tour et les abstentionnistes de voter pour Emmanuel Macron qui a perdu des voix par rapport à 2017.

A cours de son séjour, le premier ministre entend s'adresser "à ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon", qui a obtenu plus de 40% des voix au premier tour, un bond spectaculaire de 16 points par rapport à il y a cinq ans.

10h10

Les journalistes Léa Salamé, pour France 2, et Gilles Bouleau, pour TF1, animeront le débat de l'entre-deux tours de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen le 20 avril à 21h00, ont annoncé les chaînes jeudi.

Gilles Bouleau est le présentateur du JT de 20h00 de TF1 depuis 2012. Léa Salamé, elle, est la coprésentatrice d'Elysée 2022, l'émission de première partie de soirée qu'a consacrée France 2 à la présidentielle ces derniers mois.

08h58

Interrogée ce jeudi sur France 2, la candidate RN à la présidentielle Marine Le Pen a de nouveau considéré que certains Insoumis sont "islamogauchistes" et que Jean-Luc Mélenchon fait preuve de "complaisance à l'égard de l'islamisme", même si "tous ses électeurs ne sont pas sur cette ligne-là".

"Jean-Luc Mélenchon, dans les dernières années, lui qui était très attaché à la laïcité, a dérivé vers une complaisance à l'égard de l'islamisme, mais tous ses électeurs ne sont pas sur cette ligne-là", a-t-elle ajouté.

Dans la bataille de l'entre-deux tour, la candidate tente de rallier des électeurs du leader de LFI, arrivé troisième au premier tour dimanche avec près de 22% des voix.

7H30

Longue journée en perspective aussi pour Marine Le Pen: invitée de l'émission "Les Quatre vérités" sur France 2 à 07h30, elle répondra en début d'après-midi aux lecteurs de La Provence avant de tenir un meeting en soirée au parc des expositions d'Avignon. Elle n'est arrivée qu'en troisième position (près de 19% des voix) dimanche dans la cité des papes, 18 points derrière le leader insoumis et juste derrière Emmanuel Macron. Mais dans l'ensemble du département du Vaucluse, la candidate RN a pris le large avec près de 30% des suffrages.

Lors d'un entretien avec BFMTV mercredi, elle a dit faire "le maximum" pour cette campagne de l'entre-deux-tours, affirmant qu'elle était "en campagne depuis 30 semaines, lui (Emmanuel Macron) depuis 3 jours". Elle a de nouveau appelé à la nécessaire "mobilisation" de son électorat, essentiellement populaire. Interrogé sur le débat du 20 avril avec le président sortant, temps fort traditionnel avant le second tour, elle a tenté de minimiser sa portée. "C'est un moment important mais une élection ne se joue pas uniquement sur un débat" même si en 2017 sa prestation n'avait pas été "particulièrement réussie", a-t-elle reconnu. Aujourd'hui, "je l'aborde très sereinement", a-t-elle affirmé.

6h30

Un déplacement consacré à l'écologie pour Emmanuel Macron, le premier grand meeting de l'entre-deux-tours dans le sud pour Marine le Pen: les deux finalistes de la présidentielle remontent au front jeudi dans une campagne menée tambour battant avant le second tour du 24 avril. Mobiliser les troupes dans la dernière ligne droite mais aussi et surtout convaincre les indécis et les 12,8 millions de personnes qui se sont abstenues dimanche. Si les sondages donnent pour l'instant Emmanuel Macron vainqueur (53 à 55%), le match retour s'annonce beaucoup plus serré qu'en 2017.

Pouvoir d'achat, réforme des retraites, diplomatie et construction européenne: le président sortant et la candidate d'extrême droite multiplient les fronts depuis lundi, défendant des projets radicalement différents en répliquant aussitôt aux attaques du camp d'en face. Après une campagne de premier tour en pointillés en raison de la guerre en Ukraine, le président-candidat enchaîne les déplacements en région. Jeudi, il sera accueilli au Havre par son ancien Premier ministre Edouard Philippe, maire de la ville, mais pas tout à fait en terrain conquis puisque la cité portuaire, à l'instar de nombreuses grandes villes, a placé dimanche le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon en tête des suffrages, près de trois points devant Emmanuel Macron.