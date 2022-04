Meeting d'Emmanuel Macron à Strasbourg : une vidéo montre un homme traîné au sol

Une vidéo filmée mardi au meeting d'Emmanuel Macron à Strasbourg montre un homme être évacué en étant traîné au sol. Les images rappellent celles de la militante violemment évacuée le lendemain mercredi lors d'une conférence de presse de Marine Le Pen.

Au pied de la cathédrale de Strasbourg (Bas-Rhin), où Emmanuel Macron prononçait un discours, l'homme a été évacué et traîné au sol par deux autres hommes vêtus de noir, semble-t-il des membres du service de sécurité du candidat.

Sur la vidéo, publiée initialement par un journaliste de Valeurs Actuelles, on peut entendre des manifestants crier des slogans hostiles à Emmanuel Macron.

Le meeting du chef de l'Etat avait été fortement perturbé par des manifestants dénonçant la politique climatique du chef de l'Etat ou encore la suppression de l'ISF. Ils avaient eux aussi été évacués.

Merci à @ManonAubryFr de nous avoir fourni les t-shirts "taxez les riches"



La suppression de l'#ISF a été financée par la baisse des #APL, on n'oublie pas on ne pardonne pas ces politiques ultra libérales pro riches, défendues par #LePen et #Macron.#MerciJeanLuc #Melenchon2eTour pic.twitter.com/Xc0jJTUA4E

