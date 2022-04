Notre-Dame de Paris : Emmanuel Macron au chevet de la cathédrale ce vendredi, trois ans après l'incendie

Le temps d'une visite, ce vendredi, Emmanuel Macron va renfiler son uniforme de président de la République et délaisser l'élection présidentielle, pour inspecter le chantier de Notre-Dame de Paris, trois ans jour pour jour après l'incendie de la cathédrale survenu le 15 avril 2019.

L’occasion pour le chef de l’Etat, selon l'Elysée, «de faire le point sur l’avancée du chantier et d'échanger avec les compagnons et les entreprises» qui s'emploient à la reconstruction du monument.

Une église rendue au culte fin 2024

Car Emmanuel Macron l'avait promis, Notre-Dame de Paris devra être reconstruite en 2024. Si à cette date, il est déjà acquis que les travaux seront encore loin d'être terminés, tout l'enjeu est de réussir – au moins – à rendre l'église au culte.

Et ce, plus vraisemblablement à la fin de l'année 2024, le 8 décembre 2024 plus exactement, à l'occasion de la fête de l'Immaculée Conception.

Même si la date symbolique du 16 avril 2024 – 5 ans jour pour jour après l'incendie – reste celle privilégiée pour y organiser la toute première messe, depuis 2019.

Un président candidat aux petits soins

L'an passé déjà, le président de la République s'était rendu au chevet de Notre-Dame de Paris, et était même monté sur le toit de la cathédrale pour faire le tour du chantier, deux ans jour pour jour après le terrible incendie.

Cette année, c'est sous la casquette d'un président candidat qu'il foulera les pavés de l'Ile de la Cité ce vendredi, pour une visite déjà assurée d'être un succès, puisque les nouvelles de la première église de France sont bonnes.

Désormais «entièrement sécurisé et consolidé», selon l'Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, l'édifice va bientôt pouvoir entrer dans une phase de travaux de consolidation plus lourde.

Après le dépoussiérage, le dessalement des voûtes et le curage des réseaux techniques – en cours de réalisation –, un échafaudage sera en effet installé au cœur de la cathédrale, afin de commencer à reconstruite les voûtes et la nef.