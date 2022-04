Présidentielle 2022: La présidente de l'université de Nantes écrit aux étudiants pour faire barrage à Marine Le Pen

Dans son mail, la présidente de l’Université de Nantes affirme que «La discrimination, l’exclusion, le repli sur soi ne seront jamais une solution» et invite les étudiants du campus à se mobiliser dans les urnes le 24 avril prochain pour faire barrage au RN.

Le courriel a été envoyé ce mercredi après-midi à quelque 42.000 étudiants et 4.000 personnels de l'université de Nantes, et il en a surpris plus d’un. La présidente de l’université, Carine Bernault, sort de sa réserve en demandant aux destinataires de faire barrage à Marine Le Pen, lors du second tour de l'élection présidentielle. «Je vous adresse ce message inhabituel mais indispensable au regard des enjeux attachés à ce vote, a-t-elle écrit dans son mail. La discrimination, l’exclusion, le repli sur soi ne seront jamais une solution. La différence est une richesse, la contradiction est l’essence même de l’université. Parce que les fondements de l’université sont en cause, je vous appelle solennellement à voter le 24 avril pour faire barrage à l’extrême droite et donc au Rassemblement national. Quel que soit le résultat le 24 avril, vous pouvez compter sur mon engagement pour défendre nos valeurs.»

Des étudiants responsabilisés

Pour certains étudiants, cette démarche interroge, comme l'explique un étudiant en langue étrangère qui estime que l'«on doit se faire chacun notre idée et je pense que ça ne devrait pas être influencé par les gens qui ont du pouvoir, ça manque de neutralité». Pour une étudiante en 3ème année de droit, le courriel résonne différemment : «je trouve ça bien de pouvoir se positionner et en soit ce n’est qu’un avis lancé.»

Reste à savoir si les autres étudiants qui ont choisi le candidat insoumis vont se replier sur Marine Le Pen, pour qui ils avaient été bien moins nombreux à voter. Pour rappel , selon l'institut Harris Interactive pour CNews et Europe 1, les 18-24 ans étaient pres de 18% à voter pour la candidate RN et environ 24,3% pour Emmanuel Macron.