Présidentielle 2022 : à quelle date et à quelle heure aura lieu le débat entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen ?

Le traditionnel débat de l'entre-deux-tours qui opposera les deux candidats vainqueurs du premier tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, se tiendra le mercredi 20 avril, à 21h.

Il sera présenté par Gilles Bouleau et Léa Salamé et diffusé simultanément sur TF1, France 2, LCI, et FranceInfo.

Il s'agit du premier débat auquel participera le président de la République, qui a refusé d'échanger avec ses concurrents avant le premier tour.

Ce débat télévisé est une tradition depuis 1974 et est souvent jugé comme déterminant. En 2017, près de 16,5 millions de téléspectateurs avaient regardé le débat de l’entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur l’ensemble des chaînes qui le diffusaient, moins que lors des éditions de 2007 et 2012.

La revanche de Marine Le Pen ?

Lors de la précédente élection, en 2017, la candidate d'extrême droite avait de son propre aveu «raté» ce rendez-vous. Ce soir-là, Marine Le Pen s’était noyée dans ses fiches et s’en était pris parfois violemment à Emmanuel Macron qui était resté très calme.

Le second round du duel devrait être d'une toute autre nature. La candidate du RN, qui dit avoir tiré les leçons de 2017, sera sans doute davantage préparée à l'exercice.

Depuis 2017, la candidate du Rassemblement national a également changé de ton, de stratégie et parfois de programme, avec l'objectif d'acquérir une image de candidate «présidentiable».

Reste à savoir aujourd'hui si ce second débat face à Emmanuel Macron pourra changer la donne. Selon le dernier baromètre OpinionWay/CNEWS, le président sortant l'emporterait au second tour de l'élection à 53% contre 47% pour Marine Le Pen.