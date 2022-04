Pyrénées-Orientales : il cumule 8 infractions consécutives et écope de 13 mois de prison ferme

Jugé pour de multiples infractions commises le jeudi 7 avril dans le village de Ur, à la frontière espagnole, un homme d’une cinquantaine d’années a été condamné à une peine de prison totale de 13 mois par le tribunal de Perpignan (Pyrénées-Orientales).

Inculpé pour conduite sans permis ni assurance et sous l'emprise de l'alcool, menaces auprès de témoins et de gendarmes, outrages à l’encontre des forces de l’ordre, refus d’obtempérer et de souffler dans l’éthylomètre, le quinquagénaire a peiné à se justifier le jour de son audition au tribunal.

Il a contredit la version de deux témoins affirmant l’avoir vu au volant de son scooter, avant de les soupçonner d’un potentiel vol de l’engin. «Oui, je me suis énervé sous l'effet de l'alcool, mais uniquement parce que je n'ai pas conduit ce scooter. Je l'ai prêté à un ami. Il m'a téléphoné pour dire qu'il était en panne. Je suis venu à pied de chez moi et j'ai trouvé la moto dans le fossé, clés sur le contact. Deux jeunes sont venus m'aider à la sortir et m'ont pris les clés. J'ai cru qu'ils voulaient la voler...», a justifié le suspect dans des propos rapportés par l’Indépendant.

Récidive et non-respect d’une obligation de soins

La procureure n’a pas cru à la version donnée par le prévenu, réclamant 12 mois d'emprisonnement sans maintien en détention et la révocation partielle du dernier sursis de 6 mois à son encontre.

«Ils vous ont vu zigzaguer sur la chaussée jusqu'au moment où vous avez chuté dans le ruisseau. Ils vous ont aidé et ont pris les clés pour vous éviter un nouvel accident. Ils ont ensuite téléphoné aux gendarmes. Ils ont fait preuve d'un grand courage et de civisme ! De plus vous êtes en récidive et sous le coup d'une obligation de soins que vous ne respectez pas. Je suis ulcérée par votre comportement. Les témoins sont formels, les gendarmes aussi !», a asséné la procureure.

Au final, le tribunal de Perpignan a pris la décision de le condamner à 10 mois de prison ferme et de révoquer son sursis de 3 mois, tout en lui confisquant son scooter.