Robert Ménard : «Marine Le Pen, ce n’est pas son père»

Invité de Laurence Ferrari dans la Matinale de CNEWS ce jeudi 14 avril, le maire de Béziers, Robert Menard est revenu sur le programme de Marine Le Pen dans sa campagne électorale, mais également sur la dédiabolisation du Rassemblement national.

«Marine Le Pen, ce n’est pas son père», a déclaré le maire de Béziers, appelant à voter pour la candidate RN. Robert Ménard est revenu sur l'appel de la présidente de l'université de Nantes de faire barrage à Marine Le Pen, jugeant «scandaleux» cette prise de position.

«Si un président d'université appelait à voter Marine Le Pen pour faire barrage contre l'ultralibéralisme du chef de l'État ? Ce serait la révolution en France. Ça ferait la une des médias», a estimé le soutien de Marine Le Pen.

Il est ensuite revenu sur les prises de position des artistes et de certains sportifs, appelant à faire barrage à la candidate du RN, le 24 avril prochain pour le second tour de l'élection présidentielle.

Il a notamment pris l'exemple de l'international français Antoine Dupont, qui a d'ores et déjà appelé à voter pour Emmanuel Macron, et faire barrage à Marine Le Pen.

«Est-ce que les sportifs ont besoin de nous expliquer que les terrains de sport ne seront plus des lieux de rencontre, où on ne regarde pas la couleur de peau et la religion, si Marine Le Pen était élue ? Mais qui peut faire croire ça ? J'ai l'impression de me retrouver en 2002 de temps en temps, sauf que Marine Le Pen, ce n'est pas son père», a conclu le maire de Béziers.